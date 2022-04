Poslední žijící Krušnohorec – jak sám sebe rodilý horal z této oblasti označoval – sice vystudoval pedagogickou fakultu, obor český jazyk a dějepis, původně však chtěl být archeologem. Alespoň to přiznal v televizní show Všechnopárty Karla Šípa. „ Já nikdy učit nechtěl! Jenže v době, kdy jsem si přál studovat archeologii, brali asi tři nebo čtyři kusy, a tak jsem skončil na učitelství,“ svěřil se bavič před patnácti lety.

Přiznal ale, že ho učení zkraje bavilo, zejména na učňovské škole, kde vysvětloval základy rodného jazyka budoucím prodavačkám. „Bavily mě a já – doufám – bavil je,“ pravil komik s tím, že jednou z rad, kterou jim dal do výbavy, byla finta jak na učitele: „Najít si speciální odborný detail a pak s ním nečekaně ohromit pedagoga. Už nikdy vás nebude brát jako studenta, ale jen jako kolegu. Mně se to podařilo…“

Odmítal se považovat za hypochondra, na zájezdy, dovolenou i sportovní utkání (hrával mimo jiné tenis) však chodíval vyzbrojen zásobou léků. Do pořadu Karla Šípa si donesl dokonce knihu medicíny a na důkaz své „připravenosti“ naservíroval kamarádovi moderátorovi podle určitých příznaků jasnou diagnózu: cyrhózu jater…

Zemřel komik Josef Alois Náhlovský. Podlehl vážné nemoci

Objevoval se v drobných roličkách televizních sérií - Případ mediálního trpaslíka v seriálu Nadměrné maličkosti, seriálu Dušana Kleina Rodinka

nebo Pra pra pra z dílny Františka Ringo Čecha o příchodu Čechů na horu Říp, respektive o tom, jak se všechno mohlo odehrávat, ale neodehrálo. Zahrál si také v komedii Marie Poledňákové Jak se krotí krokodýli a snímku Miloslava Šmídmajera Miluji tě modře.

Nevypadal na to, ale leccos měl načteno a o věcech přemýšlel. Před osmi lety o sobě ve Všechnopárty prohlásil, že je futurolog a zajímá ho budoucnost. A jako bývalý učitel pronesl prorocká slova: „Přijde čas, kdy žáci nebudou sedět ve škole, ale doma u počítačů. A pomocí čipu se připojí k výuce…“ Kdo by to řekl, že dá Covid-19 baviči za pravdu.