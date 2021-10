Čtyřiatřicetileté zdravotní sestře pomáhá nezvyklá záliba odreagovat se od náročné práce v nemocnici a načerpat síly v péči o manžela a dva malé syny. „Malovala jsem vždycky ráda. Na základní škole jsem sem tam vyhrála i nějakou soutěž. Ale že bych se tomu věnovala nějak cíleně, to ne,“ vypráví.

Zlom přišel až díky kamarádce. A náhodě. „Přidala mě do skupinky na sociální síti Facebook, která byla právě zaměřená na malování kamenů. Nejprve jsem to ignorovala, ale po čase se mi to začalo líbit,“ vzpomíná sympatická mladá žena, která se věnuje kupříkladu i pečení perníků nebo keramice.

Kameny, které si sama hledá, nebo které jí někdo daruje, zkrášluje především známými postavičkami z filmů či seriálů. Nebrání se ale ani výzvám na nejrůznější abstraktní témata. „Maluji speciálními fixy, štětcem neumím. Začínala jsem s obyčejnějšími, ale postupně jsem náročnější a náročnější,“ směje se Polášková.

Každý kámen je jiný

Obrázek si vždy nejprve předkreslí tužkou, až potom jej obtáhne černým fixem. „Na závěr pokaždé ještě stínuji a dokresluji detaily štětečkem. No a nakonec zafixuji lakem ve spreji,“ popisuje zdravotnice.

Malovat jen tak na papír ji neuspokojuje. „Kameny jsou výjimečné tím, že je každý jiný. Jsou nepravidelné, jen zřídka se stane, že mají rovný povrch, na který se dá snadno malovat. Právě to mě na nich tak baví. Člověk musí hodně přemýšlet, jaký motiv kam nakreslí,“ zdůvodňuje svoji zálibu čtyřiatřicetiletá Hustopečanka.

Nezřídka pracuje i na deseti kamenech naráz. „Na kreslení musím mít čas a klid. Když kluci dovolí a mohu si k tomu sednout, zvládnu jeden kamínek namalovat třeba za den,“ říká Polášková, pro kterou je malování na kameny obrovským relaxem.