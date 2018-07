Kampaň MeToo zaměřila českého fotografa Kratochvíla. Měl osahávat kolegyně

Mezi umělce obviněné z obtěžování žen se zařadil také mezinárodně uznávaný český fotograf Antonín Kratochvíl, trojnásobný laureát ceny World Press Photo. Spolu s dalšími fotografy čelí nařčení, že opakovaně osahával kolegyně z fotografické agentury VII. a měl k nim oplzlé poznámky. Obtěžoval je prý i v Praze. Kratochvíl to zcela odmítá.

Na případ upozornil server Columbia Journalism Review, který si z mezinárodního hnutí MeToo udělal své stěžejní téma a vedl v tomto směru vlastní více než pětiměsíční pátrání mezi uměleckými fotografy a fotožurnalisty. Při té příležitosti hovořil i se ženami, které uvedly, že dva fotografové - konkrétně Christian Rodriguez a právě Antonín Kratochvíl - obtěžovaly ženy z prestižní fotofrafické agentury VII. a ze sdružení Eddie Adams Workshop, přičemž stížnosti těchto žen byly pak záměrně ignorovány.

Bývalá Kratochvílova kolegyně Anastasia Taylor-Lindová pro Columbia Journalism Review (CJR) uvedla, že k ní v roce 2014 Antonín Kratochvíl jednou přistoupil, bez varování jí vsunul ruku mezi hýždě a posouval ji, dokud se nedotkl vagíny. Několik vteřin ji tak držel, zatímco ona sama úplně ztuhla. Když ji konečně podle jejích slov pustil, odešla pryč.

"Vůbec jsem nereagovala, protože jsem to chápala tak, že toto chování je součástí ceny, kterou musím coby mladá žena zaplatit za vstup do průmyslu, jemuž dominují muži," tvrdí Taylor-Lindová. "Nic jsem neřekla také proto, že jsem nechtěla, aby mě brali jako hysterickou ženskou, která si na všechno stěžuje. Nic jsem neřekla i proto, že všichni,ti, jimž jsem si mohla stěžovat, byli v tu chvíli s námi v místnosti, což z nich dělalo spoluviníky."

Tom Jamieson z agentury serveru sdělil, že se mu Taylor-Lindová o Kratochvílově chování později svěřila a že jí na to odpověděl, že fotografovo chování je v agentuře dobře známé. Sám prý byl při prvním setkání s ním svědkem jeho oplzlých poznámek o prsou kolegyň, s nimiž právě mluvil. "Všichni o tom věděli, ale brali to jenom jako: No jo, to je Antonín," prohlašuje Taylor-Lindová.

Český fotograf údajně obtěžoval také další členku agentury VII. Stephanie Sinclairovou. V roce 2008, těsně před jejím nástupem do VII., se prý setkala s Kratochvílem v kavárně v New Yorku.Prý jí řekl: "Vsadím se, že se ti to líbí do zadku," a později ji políbil na ústa proti její vůli. Sinclairová se v té době chtěla stát členkou agentury, což vyžadovalo, aby všichni ostatní členové odhlasovali její přijetí, proto prý bylo obtížné si na Kratochvílovo údajné počínání stěžovat.

V roce 2012 se Sinclairová setkala s Kratochvílem i v Praze, kam přijela za prací a přitom ho kontaktovala. Šli spolu na večeři a pak si dali kávu. Podle Sinclairové pak Kratochvíl během pracovního hovoru začal dělat sprosté poznámky o její vagíně a řekl: "Vsadím se, že se ti líbí, když tě někdo vylíže." "Stephanie mi řekla, že ji to šokovalo a ponížilo. Řekla, že si stěžovala členům představenstva agentury, ale ti nic neudělali," uvedla další bývalá členka agentury VII. Lauren Greenfieldová, která CJR o tomto případu informovala.

Greenfieldová dále prohlásila, že jí Sinclairová vyprávěla o řadě dalších incidentů s Kratochvílem, k nimž došlo v lednu 2016. "Když jsem působila v agentuře, bylo to vůči mně coby ženě opravdu nepřátelské prostředí," konstatovala Greenfieldová. Sama Sinclairová se k tomu odmítla vyjádřit s odkazem na dohodu o důvěrném vyrovnání, k němuž prý mezi ní a agenturou došlo.

Kratochvíl v e-mailové odpovědi serveru CJR sdělil, že nikoho neobtěžoval. "Můžu vám upřímně říct, že všechna ta jejich obvinění jsou falešná. Během svého aktivního působení jsem měl někdy s některými kolegyněmi v agentuře určité neshody, ale nikdy tohoto rázu."

Podle jeho slov svědčí v jeho prospěch i to, že to byla sama Sinclairová, kdo ho v Praze v roce 2012 vyhledal. "Kdyby se v minulosti cítila být mnou jakkoli uražena, asi mě nebude zvát na večeři, kde po mně chce odbornou radu," dodal.

Agentura VII. nicméně poté, co ji server CJR kontaktoval, odstranila Kratochvílův profil z webových stránek a vyškrtla jeho jméno ze seznamu členů agentury, kde byl veden jako emeritní člen. Dále zveřejnila prohlášení, že českému fotografovi pozastavila členství a zahájila v této věci vyšetřování. "Fotografové VII. se zavazují udržet bezpečné inkluzivní prostředí bez obtěžování a zastrašování. ve světle nových informací zahájila agentura nezávislé vyšetřování s cílem prověřit obvinění vznesená proti Antonínu Kratochvílovi," uvedla agentura.