Národní knihovna v Praze oznámila, že až do odvolání umožní studentům a pedagogům veřejných i soukromých vysokých škol přístup ke svým digitalizovaným fon-dům, jakož i k fondům veřejných vysokých škol online formou aplikace Kramerius. Zpřístupněno bude více než 206 tisíc monografií a periodik, což je celkem přes 59 milionů stran.

„Po dobu vyhlášení nouzového stavu si budou moci vysokoškoláci naše fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci nemůžeme povolit stahování a tisk těchto fondů,“ říká generální ředitel Národní kni-hovny Martin Kocanda. Pokud jde o historické noviny a časopisy, dál samozřejmě jako cenný zdroj slouží Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Naleznete ho na adrese archiv.ucl.cas.cz a můžete se v něm brouzdat od rána do večera, ať jste odborní badatelé, nebo jen nadšení čtenáři. Kdy jindy přijde člověku vhod přenést se do jiné, dávno minulé, a o to bezpečnější doby?

Proto neváhejte a zalistuj-te časopisem legendárního „Déčka“ E. F. Buriana či prastarými Humoristickými listy, případně Světozorem a Zlatou Prahou. Co nenajdete zde, do-plní systém Kramerius a další, regionální zdroje, třeba Moravská zemská knihovna. Ta má kupříkladu k dispozici úctyhodný archiv Lidových novin od roku 1893.

V čem si četli slavní

Za poplatek lze jednotlivé tituly stahovat z virtuálních biblioték Databook.cz, PalmKnihy, XBOOKS či E-Beletria. Online knihovna Bookport nabízí přes 5200 titulů v českém jazyce a navíc čtrnáctidenní bezplatný přístup.

Na webu Romanyzdarma.cz poskytly svá díla desítky současných českých a slovenských autorů včetně Ondřeje Neffa nebo Michala Šandy. Poutavá je také Česká čítanka, portál, na němž se dají dohledat práce starších spisovatelů. Potřebujete si připomenout Písně otroka od Svatopluka Čecha, Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, články a epigramy Karla Havlíčka Borovského anebo i tak vousatá díla jako spisy Petra Chelčického či životopis krále Karla IV.? S Českou čítankou není nic jednoduššího.

Podobný projekt funguje i v rámci Městské knihovny v Praze, která ve své e-knihovně zpřístupnila knihy Karla Čapka, Boženy Němcové, ale třeba i detektivní příběhy Sherlocka Holmese.

A nakonec perlička: zajímá vás, v čem si četli slavní čeští umělci? Navštivte web Osobniknihovny.cz, kde se dozvíte, jaké knížky měli doma Němcová, Čapek, Borovský, ovšem i malíř Mikoláš Aleš či skladatelé Zdeněk Fibich a Jaroslav Ježek. Doplníte si znalosti a možná budete příjemně překvapeni.