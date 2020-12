Agatha Christie: Poslední seance – Příběhy s kapkou nadpřirozena

Znepokojivé vidiny, přízraky vystupující ze stínů, boží zásahy i okultní dýchánky. Nebo třeba muž žijící v těle kočky… To vše a ještě leccos jiného nabízí nový soubor dvaceti povídek Agathy Christie. Královna detektivního žánru se zde čtenářům představuje tak, jak ji (možná) ještě neznají. Jeden příběh – Žena Kénijce – dokonce vychází v češtině vůbec poprvé. Z těch ostatních mrazí už kvůli jejich názvům: Výjev v zrcadle, SOS, Tajemství egyptské hrobky či Smrtonoš.

(Euromedia Group, 2020, překlad Edda Němcová, Hana Petráková a další)

Velká kniha slavných dobrodružných příběhů

Je to zvláštní antologie. Její největší devízou jsou jednoznačně ilustrace malíře Zdeňka Buriana – barevné i černobílé, jež v sobě mají spoustu zvláštních odstínů. Ale snad bude tento výbor objevný i po textové stránce. Proč si ve třetím tisíciletí na chvíli nezpřítomnit slavné knížky, které určovaly vývoj psaní pro děti a mládež po více než 200 let? Máme tu Julese Verna s jeho Matyášem Sandorfem, tedy „novým hrabětem Monte Christo“. Připomeneme si kapitoly z románu Daniela Defoa o trosečníkovi Robinsonu Crusoeovi. Z díla Karla Maye přináší editoři poměrně neznámou prózu Písky zkázy a Rudyard Kipling je zastoupen novelou Jarní běh. Největší boj o současného čtenáře svede – z dnešního hlediska politicky nekorektní – Chaloupka strýčka Toma. Kdysi zásadní mezník ve vnímání otroctví v USA, nyní však už překonaná práce plná tragikomických stereotypů.

(Euromedia Group, 2020, překlad Vladimír Hulpach, Aloys Skoumal a další)

Karel Hvížďala: Věta jako povolání – Nezapomínky

Slovo tělem učiněno jest. Tak zní motto nové knihy novináře a spisovatele Karla Hvížďaly. Autor mnoha knižních rozhovorů (mimo jiné Dálkový výslech s Václavem Havlem) zde na rozsáhlé ploše mapuje svůj bohatý profesní i soukromý život. Za rok mu bude už osmdesát a jeho životní dráha měla spoustu nečekaných zatáček. Prošel exilem, žil v Bonnu a uplatnil se v řadě významných médií. Po revoluci se u nás stal šéfredaktorem Mladého světa, v němž kdysi začínal, ale především založil Týden – tehdy ještě respektu hodný časopis, na který mohl být pyšný. V knize Věta jako povolání s podtitulem Nezapomínky se Hvížďala vrací i k důležitým setkáním s umělci formátu Jana Zrzavého nebo Vladimíra Holana. Je to poutavé a zajímavé čtení. Jedno z těch svědectví, jakých nikdy není dost.

(Universum, 2020)

Ondřej Bezr: Luboš Andršt – Ještě hraju vestoje

Pražské nakladatelství Galén, které kombinuje vydávání lékařských knih se službou tuzemským hudebním bardům, nabídlo ke konci tohoto pandemického roku celou sérii nových muzikantských biografií. K nim patří i knižní interview novináře Ondřeje Bezra s respektovaným kytaristou Lubošem Andrštem. Muž, jenž stál spolu se zpěvákem Michalem Prokopem u vzniku kultovního alba Město Er, účinkoval kromě své domovské kapely Framus Five také ve skupinách Jazz Q či Collegium Musicum. Se svými vlastními formacemi Energit a Blues Band Luboše Andršta potom předvedl, jak si on sám představuje české pojetí elektrifikovaného blues. „Cvič doma, na pódiu hraj,“ říkává tento neokázalý mistr. A stejně normální, příjemně sebejisté a informačně nabité jsou i jeho vzpomínky.

(Galén, 2020)

Jaroslav Foglar: Tajemná Řásnovka

Existuje slovo, jež v mysli příznivců Jaroslava Foglara rozněcuje stejně jasné světlo jako ježek v kleci. To slovo zní: Fan-Tan. Jeden chlapec četl knížku o dobrodružstvích v Číně a v ní našel zmínku o tom, že prý Číňané rádi hrají starobylou hru tohoto jména. Rozhodl se, že vynalezne vlastní verzi a do hry pak zasvětí všechny kluky a holky z celé – přirozeně tajuplné – čtvrti Řásnovka. Kdo by si snad myslel, že dobrodružstvími Rychlých šípů ve Stínadlech byla zásoba foglarovských záhad vyčerpána, krutě by se mýlil. Vyjdete se na další expedici, při níž budete obracet stránky knihy dál a dál, až nakonec usnete příjemně rozrušeni s rozsvícenou lampičkou…

(Albatrosmedia, 2020)