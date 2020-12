Arthur Conan Doyle: Kapitán Žralock

V originále se jmenoval Sharkey. Nikdy nedosáhl takové proslulosti jako jiný literární hrdina z knih sira A. C. Doylea, geniální detektiv Sherlock Holmes. Ale přesto vydaly příhody tohoto zavilého kapitána na tucet námořnických povídek. Příběhy jsou zasazeny do období vlády krále Jiřího I., tedy na počátek 18. století. A britský spisovatel se jejich vymýšlením bavil v čase, kdy čtenáři marně žadonili, aby sepsal další holmesiády.

Než Doyle svého Sherlocka, kterého v povídce Poslední případ tak úspěšně zabil, pod tlakem veřejnosti znovu vzkřísil, chvíli to trvalo. Mezitím snad vzpomínal, jak se kdysi jako začínající lékař plavil s velrybáři k břehům Grónska nebo jak se staral o zdraví bohatých cestujících na výletní lodi v Atlantiku. Něco z těch dobrodružných výprav se ve vyprávění o zlotřilém Žralockovi otisklo.

(Albatros, 2020, překlad Petr Matoušek)

Aleksander Kaczorowski: Ota Pavel – Pod povrchem

Polský novinář a spisovatel Aleksander Kaczorowski mimo jiné šéfoval oddělení publicistiky v deníku Gazeta Wyborcza. V literatuře se pak věnoval osudům českých osobností, například Václava Havla nebo Bohumila Hrabala. V knížce o životě Oty Pavla, nazvané Pod porvrchem, se opravdu nedrží jen dobře známých faktů.

Podařilo se mu získat nová svědectví dosud nevytěžených pamětníků, dal si tu práci, aby tragický příběh nemocného literáta zasadil do kontextu doby. Podíval se do míst, kde vznikala nejlepší Pavlova díla, a nasál do sebe jejich atmosféru. Výsledkem je kniha, kterou hned tak neodložíte.

(Host, 2020, překlad Martin Veselka)

Jiří Ramba: Záhada nemoci Karla IV.

Podívejte se na osobnosti českých dějin z hlediska zkušeného traumatologa. Jiří Ramba je expertem na obličejovou chirurgii, ale jako spolupracovník věhlasného profesora Emanuela Vlčka se také podílel na antropologicko-lékařském průzkumu lebek různých historických osobností.

Počínaje králi Přemyslem Otakarem II. a Jiřím z Poděbrad přes císaře Rudolfa II. až po básníka Karla Hynka Máchu. Zabýval se i tajemným úrazem, jenž na několik let vyřadil z veřejného života a navždy poznamenal tvář otce vlasti Karla IV. A právě tento problém je ústředním tématem Rambovy knihy.

(Karolinum, 2020)

J. M. Coetzee: Čekání na barbary

Už když tato próza vyšla poprvé, bylo jasné, že je Jihoafričan John Maxwell Coetzee zralý na nobelovku. Vzápětí nato ji získal… Kniha psaná v kafkovském stylu se teď vrací na vlně nového filmu s Johnnym Deppem. „Znám jen pár autorů, kteří dokážou způsobit v lidském srdci takovou divočinu,“ poznamenal kritik nedělníku The Sunday Times. A dodal: „Coetzee umí vyvolat nezachytitelný teror…“ Alegorický příběh vzpoury jednotlivce proti svévoli státní moci zasadil spisovatel do éry koloniálního útlaku. V roce 1980, kdy román dokončil, se jím však vyslovoval k mnohem aktuálnějšímu zlu jménem apartheid.

(Jota, 2020, překlad Alexandra Büchler)

Petr Stránský: Paměti

Ve vzpomínkách jednoho z rodu Stránských, jehož nejznámějším příslušníkem byl spisovatel Jiří Stránský, se odrážejí osudy klanu spjatého s rodinou prvorepublikového předsedy vlády Malypetra. Ten stál v čele vlády jak v předválečných letech, tak v krizovém období první Československé republiky. Podle autora má tato kniha v prvé řadě nahradit nedostatek pramenů o historii obou linií. Někdejší emigrant Petr Stránský se však rozhodl vydat paměti i proto, aby podal svědectví o svých starších bratrech – politických vězních, kteří navzdory literárnímu nadání nikdy žádné memoáry nesepsali.

(Epocha, 2020)