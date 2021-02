(Lipnik)

Co by se stalo, kdyby skutečně zázračné schopnosti získal člověk, který by na ně nebyl ani v nejmenším připravený? I o tom vypráví originální komiks Spiritistky, jehož hrdinky, racionální Laura a duchovně založená Salvátora společně pořádají spiritistické semináře. Salvátora je přesvědčená, že pomáhá ostatním, Laura je k něčemu takovému nanejvýš skeptická. Je to však právě ona, které se přihodí cosi podivného: objeví v sobě schopnost léčit druhé dotykem. Ani pro jednu to není zrovna to, o co by stály. Nápaditě vyprávěný i kreslený komiks o křehké schránce napohled silných žen i přátelství je dílem Kláry Vlasákové a Juliány Chomové. Vyšel na konci minulého roku a vyhrál 1. místo v soutěži Book in Progress.

Dějiny arogance

(Prostor)

Nelítostné drancování naší planety a jejích zdrojů ve jménu bezmezného růstu má stále znepokojivější důsledky. Točí se o nich filmy, pořádají debaty, píší knihy. Mluví se však pouze o jejich technických aspektech. O těch psychologických se až na výjimky mlčí. Luigi Zoja se ve své nové knize Dějiny arogance snaží je shrnout. Klíčovou otázkou je: Proč jsme ztratili schopnost omezit své potřeby? Zvláště když řada faktorů ukazuje, že hojnost zhoršuje kvalitu našich životů, o čemž svědčí procento sebevražd, duševních poruch, zločinnosti a mnoha nemocí pramenících z blahobytu. Luigi Zoja ve své knize varuje, že vztah lidské psychiky k touze je chorobný. Proto musíme pochopit iracionální impulz, který je toho příčinou.

Nedokončená vražda

(Moba)

Britka a konzulka Ann Grangerová je tu s další tísnivou krimi. Alan Markby za svou policejní kariéru dokázal vyřešit hodně případů, některé ale zůstaly bez odpovědí. Je mezi nimi i dvacet let stará kauza pohřešované Rebeccy Hellingtonové, kterou po odjezdu za rodiči už nikdo nespatřil. Když se po letech vynoří nečekaná informace, která vrhá na její zmizení nové světlo, spustí se kolotoč, jenž zatočí nejen se životem Markbyho, ale i jeho ženy a další vyšetřující dvojice. Kam Rebecca před dvaceti lety odjela? Co se jí stalo? A proč se nové důkazy vynořují až po dvaceti letech? Na cestě za rozuzlením čím dál podivnějšího případu mate autorka zručně detektivy i čtenáře.

Výdech

(Host)

Kdo ještě nezná tvorbu Teda Chianga, má nejvyšší čas. Americký spisovatel čínského původu bývá právem řazen k mistrům krátkých próz, jakými jsou Edgar A. Poe, Harlan Ellison nebo Ray Bradbury. Dokládá to i nová kniha Výdech, kterou v únoru chystá na pulty nakladatelství Host. Devět povídek z blízkých realit, v nichž je něco zásadně jinak, je napínavým čtením. Chiang (z jehož díla u nás vyšla Babylonská věž či Příběh tvého života) přináší nevšední odpovědi na otázky, které nás zajímají od nepaměti, a vnáší do nich nová dilemata. Mít bránu v čase, daly by se vymazat naše skutky z minulosti? Jaký by na nás mělo dopad zjištění, že svobodná vůle neexistuje? Co když hledáme ve vesmíru inteligentní život, ale on je ve skutečnosti stále s námi? Znepokojivé otázky, nejisté odpovědi. A podnětné čtenářské dobrodružství.

Přítelkyně z mládí

(Paseka)

A konečně, Alice Munroo. Držitelka Nobelovy ceny za literaturu, žena s mimořádným pozorovacím nadáním. Každá povídka téhle Kanaďanky je jako rozlehlé sídlo s mnoha místnostmi. Potvrzuje to i její aktuální novinka Přítelkyně z mládí, v níž potkáme několik žen. Ocitají se v hraničních situacích, které mohou ústit různými směry. Hrdinka, jež po hádce s milencem riskuje konec vztahu,dívka, která kvůli fyzickému hendikepu platí chlapcům, aby se s ní vyspali, ale ti ji za čas začnou vydírat, vdova, zjišťující, že její manžel byl možná někým úplně jiným, než si celý život myslela. Pro všechny jejich příběhy je podstatné slovo „možná“. Stejně jako pro tvorbu Alice Munroo. Její povídky jsou plné náznaků, nedořečených věcí, náhod i nečekaných setkání.