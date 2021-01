Paul McCartney: Čuprděda

Báječný, nevšední dědeček s kapsami plnými kouzelných triků. Sedí tento popis na stále svěžího sira Paula McCartneyho? Chvíli před osmdesátkou už ex-Beatle určitě cítí každou kost v těle, ale přesto měl dostatek energie, aby vymyslel a napsal pohádkovou knížku pro děti.

Co také jiného – se svým renomé, po tom všem, co vyzkoušel a zažil? A tak se spolu se slavným zpěvákem a skladatelem můžeme vydat na další, tentokrát literární cestu kolem světa. Díky dědečkově zázračnému kompasu se čtyři jeho vnoučata – a s nimi i ctění čtenáři – svezou na hřbetech létajících ryb. Budou muset utíkat před stádem bizonů i před mrazivými lavinami. Namoutě kutě, tomu se říká „ticket to ride“. (Mladá fronta, 2020, překlad Robin Král)

Pavel Mészáros, Eva Tůmová: A taky jsem vařila u Werichů

K druhému vydání pamětí rodinné přítelkyně manželů Jana a Zdenky Werichových došlo u příležitosti 115. výročí narození geniálního herce. Eva Tůmová u Werichů na pražské Kampě (ve vile, v níž kdysi bydlel Josef Dobrovský) nejen vařila, ale prožívala se svými zaměstnavateli nejrůznější radosti i strasti. Obzvláště cenné jsou její vzpomínky na Werichovu dceru Janu a vnučku Fanču, kterou pomáhala vychovávat.

Dozvíme se, že nešťastná Jana Werichová nikdy nepřestala toužit po návratu do Ameriky, kam musela rodina za války uprchnout. Přečteme si také působivé detaily o zneužití Werichova jména v době tzv. Anticharty. Nechybí historky o četných hereckých návštěvách a recepty, díky nimž Eva Tůmová zvládla nakrmit sebepočetnější uměleckou společnost. (AOS Publishing, 2020)

Arthur Conan Doyle: Tajemství a záhady

V zbrusu novém, moderním překladu putují k tuzemským milovníkům napínavých příběhů sira A. C. Doyla jeho méně známé povídky. Dvě z nich (Záhada údolí Sasassa a Strašidlo pro Goresthorpe Grange) vycházejí česky vůbec poprvé. Úvodní svazek vícedílného projektu obsahuje i novelu Parazit, v níž se odráží autorův celoživotní zájem o paranormální jevy. Ačkoliv byl povoláním lékař a jeho nejslavnější hrdina, detektiv Sherlock Holmes, na nadpřirozené úkazy rozhodně nevěřil, sám spisovatel v sobě ukrýval duši nenapravitelného romantika.

Druhý svazek jeho povídkového díla, jenž vychází současně s tím prvním, nese název Dobrodružství na moři i na souši. Třetí bude mít titul Doktoři a další vědci a sérii uzavře nový překlad Psa baskervillského v doprovodu dobových ilustrací. (Leda, 2020, překlad Věra Klásková)

Aleksander Gieysztor: Mytologie Slovanů

Jeden z nejvýznamnějších polských historiků Aleksander Gieysztor působil na Varšavské univerzitě a mnoho let řídil Historický ústav Polské akademie věd. Jeho kniha věnovaná mytologii starých Slovanů, kmeny na českém území nevyjímaje, je unikátním pokusem o rekonstrukci tehdejšího náboženství.

Giesztor zkoumá rituály spojené s uctíváním celého panteonu slovanských bohů a detailně analyzuje střety jednotlivých kultů s křesťanstvím, jemuž stará víra nakonec podlehla. Modly Peruna, Svantovíta či Radegasta byly vykláceny, posvátné háje spáleny… Co z dávných tradic přetrvalo pod povrchem pokřesťanštěné společnosti? (Argo, 2020, překlad Hana Komárková)

Jiří Brdečka: Vila mystérií

„Držel jsem svou vlastní hlavu na klíně a pečlivě jsem česal její solidní pěšinku. Najednou jsem pomyslil na strašidla. Tu jsem dostal veliký strach.“ V pozůstalosti renesančního člověka Jiřího Brdečky – ilustrátora, scenáristy, znalce Divokého západu a spoluautora Jana Wericha – se dochovaly zápisníky se záznamy jeho vlastních snů. Jde o výjevy oplývající toutéž fantazií, díky níž nás dodnes baví filmy Adéla, ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech či postava Limonádového Joea. Na rozdíl od těchto komedií však Brdečkovy sny nebyly žádnou růžovou zahradou. „Máme doma mrtvolu jakéhosi velmi nepopulárního politika à la Indra nebo Biľak. Je to malý člověk s velikou blond hlavou, ani hezkou, ani ošklivou, ale prostě nesympatickou…“ Vítejte v nočních můrách z éry totality.

(Limonádový Joe, 2020)