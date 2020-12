Anthony de Curtis: Lou Reed – Život

Lou Reed měl všechno, jen ne nudný život. Jeden z mála rockových tvrďáků, hodných toho přízviska, se s nikým – ani se sebou – nemazlil. Proto je i čtení o něm místy mrazivé, i když jindy zase nutí k širokému úsměvu. Už to, že se někdejší člen kultovní americké kapely Velvet Underground dočkal stáří, je svého druhu zázrak. V osobním kontaktu byl často nesnesitelný, v tvorbě však nesmírně empatický. Přitom ani náhodou nezavíral oči před hrůzami, jež nás obklopují. Máte-li chuť – řečeno slovy Reedova velkého hitu Walk On The Wild Side – sjet si to z té drsné strany, je pro vás kniha Anthonyho de Curtise ideální volbou.

(Euromedia Group, 2020, překlad Eva Křístková)

Jan Beránek: Pátrání po Silvestrovi – Válečné osudy baťovců v Singapuru

Když začal Jan Beránek pátrat po osudech svého prastrýce Silvestra, věděl jen to, že jeho předek zahynul za nejasných okolností v Singapuru. Působil tam jako dobrovolník při obraně proti japonské invazi na začátku roku 1942. Do vzdálené země na jihovýchodě Asie se však původně dostal v roli zaměstnance firmy Baťa – a právě úděl lidí, jako byl on, čekal v naší literatuře dlouho na své zpracování. Co vlastně Silvestr a jiní baťovci ve víru dramatických válečných událostí v Singapuru dělali a jak skončili, o tom vypráví faktografická detektivka s 230 unikátními fotografiemi, dobovými dokumenty a mapami.

(Mystery Press, 2020)

Vítězslav Hálek: Básně a prózy

Básníka, spisovatele a dramatika Vítězslava Hálka (vlastním jménem Vincence) dnes vnímáme jako trochu přehnaného idealistu, ne-li pachatele mělkých selanek. Dosti tomu napomohl brilantní odsudek Hálkovy tvorby z pera J. S. Machara, který ve své době způsobil stejný poprask jako o mnoho desetiletí dříve Havlíčkova kritika J. K. Tyla. Zbytek dokonalo zařazení povídek Muzikantská Liduška a Na statku a v chaloupce mezi povinnou četbu. Možná, že nové vydání Hálkových veršů a próz v edici Česká knižnice umožní současnému čtenáři vidět tohoto čítankového autora z jiného úhlu. A třeba nám i pomůže pochopit nesporný fakt, že byl Vítězslav Hálek svými vrstevníky milován – nejen díky tomu, co psal, ale především pro jeho sympatickou, vřelou osobnost.

(Nadační fond Česká knižnice, 2020)

Raffaele Simone: Vášně duše

Emeritní profesor římské univerzity Raffaele Simone napsal svůj historický román formou korespondence. Tak se to dělávalo – ale jeho kniha je v lecčem velmi moderní. Zabývá se skutečnou událostí: cestou stárnoucího francouzského filozofa Reného Descarta na dvůr švédské královny Kristiny. Obraz osvícené panovnice autor nelakuje narůžovo a je pozoruhodné sledovat, jak vztahy obou veličin kapitolu od kapitoly ochládají. Už od Descartova příchodu do královnina sídla cítíme, že se tu bude svářit síla ducha s pokrytectvím a dvorním protokolem. Myslitel – nijak zvlášť nevítán – prochází sály plnými exponátů ukořistěných při vpádu Švédů na Pražský hrad, kde kdysi tvořily součást sbírek císaře Rudolfa II. A uvažuje o tom, co je základem novodobých invazivních států – nejen toho, v němž se ocitl.

(Dauphin, 2020)

Jaroslav Hutka: Karanténa

„Alexander Veliký skapal na kousnutí komára / Sovětský svaz vtipně padnul na skloňování / gorba gorbu gorbádiov / a kdyby měla klobása křídla / nebylo by ptáka nad ni.“ Médii nepozorován, nevyrušován a nekomentován píše v posledních letech Jaroslav Hutka jednu báseň za druhou. Po letech písničkaření doma i v exilu hraje dnes častěji na zamyšlenější strunu.

Zvenčí je sice stále vidět spíš jeho poloha zpěváka antizemanovských agitek, ale pod tím existuje ještě jeden Hutka. Ten, který jezdí za přemýšlením a inspirací do Indie či Francie a jemuž se daří mnohem více nápadů vtělit do – bohužel daleko méně sledovaných – knížek poezie. Ta poslední nese stručný název Karanténa a je už čtvrtou Hutkovou sbírkou básní, vydanou v Čechách.

(Galén, 2020)