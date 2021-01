Ian Anderson: Balada o Jethro Tull

Už podruhé vycházejí v češtině vzpomínky frontmana legendární britské kapely. Balada o Jethro Tull mapuje půlstoletou existenci proměnlivé party, v níž je jedinou konstantou právě Ian Anderson. Z knihy vyčtete všechno možné – od vývoje art rocku let sedmdesátých až po informaci, že si Ian sype na své kari semínka chilli z lahvičky, kterou u sebe tajně nosí.

„Obyčejně to začíná obrazem, který mi uvízne v hlavě,“ líčil Anderson loni v exkluzivním interview pro Deník, jak skládá písničky. „Při psaní využívám vizuální vjemy uložené na mém vnitřním hard disku. Mimochodem, někomu se tyhle představy promítají jako filmy, u mě jsou to většinou statické snímky. K tomu ještě černobílé.“ (Volvox Globator, 2020, překlad Vladimír Řepík)

Jiří Bílek: Věk menhirů v Čechách

Říká se jim křičící kameny. Tyčí se v krajině po tisíciletí jako připomínka, že i v době, kdy nic není jisté, zůstávají určité věci věčné. Skromný, leč půvabný svět českých menhirů mapuje nová kniha Jiřího Bílka. Dozvíte se v ní více o pověstech i skutečných historiích, jež souvisejí s výstavními několikametrovými monumenty v Kloboukách, Drahomyšli, Slavětíně či Dolních Chabrech. Poznáte jejich menší varianty z Družce, Slánské Hory i Horoměřic.

Zjistíte, jaké mají přezdívky (Zkamenělý pastýř, případně Zkamenělý slouha anebo jednoduše Baba). Objevíte místa, na která se budete chtít zas a znovu vracet. (Epocha, 2020)

Vratislav Brabenec: Podzim

Další básnická sbírka skladatele, textaře a saxofonisty kultovní skupiny The Plastic People Of The Universe obsahuje texty napsané převážně v letech 2016 až 2020. Útlou knížku – tak jako ty předešlé – opět vydává Maťa. „Máme potřebu pořád žvanit,“ říká Brabenec, jemuž bude za pár let osmdesát.

„Když nežvaníme, tak nakupujeme. A když nenakupujeme, tak jedeme autem.“ Jedna z vůdčích postav českého undergroundu se ve své poezii rozhodně „nevykecává“. Naopak je pro ni typická střídmost, zkratka, nadsázka. O to hlouběji se ale tyhle věty v čtenářově duši zaseknou. (Maťa, 2021)

Allen Ginsberg: Nejlepší hlavy mé generace

„Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím…“ Tak začíná Ginsbergova slavná báseň Kvílení. Česky teď vychází i jeho memoárové svědectví o hnutí beat generation, jehož byl součástí. Osobní znalost všech ústředních postav této dobrodružné jízdy dovolila autorovi jít daleko za hranice běžné literárně historické práce.

Základem knihy se sice staly Ginsbergovy přednášky, jenže když vyučuje tak nonkonformní postava, může být výsledkem jedině další umělecký kus. Bob Dylan o Ginsbergovi řekl, že se jako jeden z mála básníků dokázal proslavit ve věku rockových hvězd. Totéž udělal i pro ostatní beatniky, jejichž jména jsou od té doby součástí populární kultury. (Argo, 2020, překlad Martina Neradová)

Jiří Dědeček: Pravil párek okurce

„Meziříčí se mi příčí. Meziříčí, to mě děsí. To už radši Mezilesí, Mezihoří, Meziboří… Nebo třeba s trochou štěstí Meziměstí.“ Písničkář, překladatel, básník a předseda Českého centra PEN klubu Jiří Dědeček pustil do světa nové verše, které nejsou ani pro dospělé, ani pro děti. Anebo jsou věnovány těm i těm? Na každý pád se v nich Dědečkova hravá povaha vyřádila. „V Davli hodil jsem šavli. Až budu větší, dám přednost meči. Prozatím šavli.“ Lehce podvratné rýmovačky doprovázejí jaksepatří názorné ilustrace Anety Žabkové. (Limonádový Joe, 2020)