Nakladatelství: Argo, překlad: Radka Šmahelová

Román, který změnil pohled na současné mládí i na možnosti literatury. Sally Rooneyová ve své fascinující knize Normální lidi velmi sugestivně zachycuje několik let v životě dvou mladých lidí, kteří spolu spí, ale na veřejnosti se k sobě neznají. Protože on je hvězda střední školy, ona je outsider. Když se setkají v Dublinu na univerzitě, role se přetáčejí.

Neustále se dávají dohromady, rozcházejí se, milují se, souloží, nenávidí se, jsou vůči sobě lhostejní. Rooneyová zve do světa generace, která ještě ani nemá jméno, ale jejíž standardy se od těch většinových odlišují. A to značně. Sex tu není projevem lásky, stejně jako něha může být pouze projevem soucitu. Vztahy tu nemají vést k ničemu hlubšímu, ke svatbě, k založení rodiny. Jediné, na čem záleží, je tady a teď.

Autorka tento svět navíc zachycuje velmi netradiční formou, kdy záměrně skáče v čase o několik měsíců dopředu, představí, v jaké fázi svého (ne)romantického (ne)vztahu se dvojice právě nachází, a pak zpětně vysvětluje, co se v jejich životech zásadního odehrálo. Normální lidé jsou velmi svěží, byť vlastně pobuřující a problematické dílo. Ale byť se nám to možná nechce věřit, je to především dílo velmi pravdivé.

Peter S. Beagle: Poslední jednorožec

Nakladatelství: Comics Centrum, překlad: Alexandra Niklíčková

Také u českých diváků měl mimořádný ohlas dojemný animovaný snímek Poslední jednorožec, jehož scénář napsal Peter S. Beagle podle vlastní knihy. Před několika lety tento úžasný příběh dostal komiksovou podobu, která se nyní konečně dostává i k českým čtenářům.

Opět se setkáváme s posledním jednorožcem (přesněji jednorožkou), která se snaží zjistit, co se stalo s jejími druhy a na cestě se setkává s celou řadou tvorů, dobrých i zlých. Fantastický, emocemi nabitý příběh je podtržen mimořádnou kresbou. Rozhodně tip na dárek.

Jan Müller: Zlatý boss, který chodil bos

Nakladatelství: Fish & Rabbit

Můj bývalý kolega Honza Müller v posledních letech píše knihy. Tou poslední zatím je knižní rozhovor s Pavlem Rybou, mužem, který vybudoval největší firmu s drahými kovy v ČR, a to podle vlastních slov, především díky odvaze nebát se používat zdravý selský rozum. V knize se respondent i tazatel dotknou celé řady dnes palčivých témat, jako jsou vztahy ve společnosti, podnikání, neudržitelnost nastavení současného měnového systému.

Štěpánka Sekaninová, Tom Velčovský: Dopravní prostředky, které pohnuly světem

Nakladatelství: Albatros

Každý z nás někdy cestuje – ale zatímco dnes si můžeme pohodlně vybrat třeba mezi autem, hromadnou dopravou nebo letadlem, vždycky to tak nebylo. Popovídejte si v doprovodu povedených ilustrací se svými dětmi o tom, jak se naši předci přemisťovali v nedávné minulosti i před mnoha staletími. Čekají na vás slavní vynálezci a jejich nápady, které rozpoutaly technické revoluce, i velkolepé moderní stroje, díky nimž se lidstvo dotklo hvězd.

Kolektiv autorů: Labyrint - Nezdolné srdce

Nakladatelství: Comics Centrum, překlad: Alexandra Niklíčková

A spojení slavného filmu a komiksu tu máme ještě jednou, tentokrát však nejde o klasickou adaptaci. Komiks Labyrint - Nezdolné srdce totiž vypráví příběh odehrávající se před legendárním snímkem Jima Hensona z roku 1986, v němž si David Bowie zahrál krále skřítků Jaretha. Právě o jeho původu se toho moc neví. Každého však zarazí, že nevypadá jako skřítek, ale jako člověk.

Jaké tajemství se skrývá v jeho minulosti? Aktuální komiks se odehrává na konci 18. století a vypráví příběh dívky Marie, jež v Labyrintu pátrá po svém uneseném synovi. Pomůže jí její nezdolné srdce překonat všechny nástrahy a úskalí a dojít šťastného konce? Kouzelný příběh o světě, v němž nic není takové, jak se na první pohled zdá, společně stvořili Simon Spurrier a Daniel Bayliss.