Vzpomínáte na Boccacciův Dekameron? V lecčem připomíná dnešní dobu, respektive pandemii, jež nás trápí. Slavný soubor sta kratochvilných příběhů také vznikl v době izolace - při epidemii moru ve Florencii v polovině 14. století, a sloužil k ukrácení karantény.

Psaní knih - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

A právě jím se inspirovala Obec spisovatelů České republiky, jež nyní nabízí autorům beletrie účast na výběrovém mezinárodním projektu Dekameron 2020, a to povídkami napsanými v čase karantény za nouzového stavu ČR během pandemie způsobené nákazou Covid-19. Zájemci mohou přihlásit nejvíce tři povídky, každou nejvýše v rozsahu kolem osmi tisíc znaků bez mezer (písmoTimes New Roman 12). Dosud nepublikované povídky přijímá obec v českém a slovenském jazyce elektronicky do 30. června 2020 na adrese: lyroli@seznam.cz.