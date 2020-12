Jak autoři dopisu připomínají, kultura se uzavřela v březnu letošního roku a je již devět měsíců bez příjmů. Podle vývoje situace je pravděpodobné, že uzavřena zůstane ještě minimálně do poloviny roku 2021.

A navrhují řešení: spravedlivou kompenzaci ve výši 25 % deklarovaného a prokazatelného obratu z roku 2019. Stejně, jako je tomu v sousedních zemích Evropské unie. (V Německu či Rakousku vlády proplácejí až 75 procent tržeb z minulých porovnatelných období.)

„Tento způsob kompenzace by byl rychlý, transparentní a spravedlivý. Nenapravil by sice všechny škody, ale zlepšil by naše šance na obnovu kulturního prostředí v době pandemie COVID-19. Navíc by to výrazně zjednodušilo celou administraci poskytování podpory.

Podpora by mohla být rozdělena v řádech dnů se zlomkovým počtem pracovníků na vašich ministerstvech, a především by zabránila nekonečným a nezaviněným průtahům při rozdělování těchto záchranných balíčků,“ doplňují navrhovatelé.