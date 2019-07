Kouzelná školka, jeden ze zásadních dětských pořadů České televize, slaví v letošním roce dvacet let. Téměř jednou tolik ovšem pamatuje Studio Kamarád, které si své čtyřicátiny připomene začátkem roku 2021.

Autorkou Kouzelné školky je Markéta Vaněčková, která je po celou dobu jejího vysílání i dramaturgyní pořadu. Impulzem pro jeho vznik bylo přijít k nejmenším dětem u obrazovky s půlhodinkou zábavně a inspirativně stráveného času. Název „kouzelná“ není od významu kouzlit, ale značí to, že do této školky může chodit úplně každé dítě nemocné, běžně nechodící do mateřské školky, ležící v nemocnici či léčebně. Stačí jen zapnout knoflík.