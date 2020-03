Pochází doslova z pivovarského dvora. Na pražských Vinohradech vyrůstala obklopena zbytky kdysi věhlasných filmových ateliérů, na jejichž místě však už dávno stála sladovna a jiné pivovarské budovy.

Mladá Jitka Molavcová jimi projížděla křížem krážem na kole. Její otec zde totiž dělal správce.

Na pódiu s umrlcem

„Od dětství jsem se zajímala o divadlo, maminka chtěla být baletka a hrála na klavír, tatínek zase na housle,“ vyprávěla pozdější herečka a zpěvačka v loňském rozhovoru pro Deník. „Fascinovalo mě propojení příběhu a hudby. Navíc, v Národním divadle to krásně vonělo, a ta plyšová sedadla… Chtěla jsem tam bydlet.“

V sedmdesátém roce vyhrála sotva dvacetiletá Jitka Molavcová se svým přednesem Brelova šansonu Lásko má pěveckou soutěž Talent. Chvíli nato se ocitla na scéně divadla Semafor, kam ji přivedl skladatel Ferdinand Havlík. Principálovi Jiřímu Suchému, který nedlouho předtím přišel o svého muzikantského i hereckého parťáka Jiřího Šlitra, se zamlouvala.

A tak ji obsadil do prvních představení uváděných po Šlitrově tragické smrti. To ještě netušil, že si právě začal vychovávat další semaforskou hvězdu…

Opravdový průlom nastal ve hře Čarodějky, kam autor Suchý a režisér Jiří Císler vložili svou samozřejmě nepříliš vážnou verzi balady Svatební košile ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Je paradoxní, že zatímco Erben ve Svatebních košilích pojednávajících o příchodu mrtvého milence k dívce, která ho vyvolala z hrobu nechal pannu přežít, Jiří Suchý jí naopak připravil krutý konec: umrlci ji v noci na hřbitově rozsápou.

Jitka Molavcová v této roli ukázala, že zvládá nejrůznější polohy: od křehkého půvabu a lyriky přes skutečné drama až k třeskutému humoru.

S rolničkami v ruce

Ačkoliv tu nejlepší práci odvedla vitální a všestranná komediantka na semaforských prknech, nemělo by se zapomínat na její velký porevoluční výkon v Hudebním divadle Karlín. Od roku 1996 tu dlouhých sedm let s mimořádným úspěchem hrála elegantní dohazovačku Dolly Leviovou v americkém muzikálu Hello, Dolly!

Poté ve stejném sále excelovala v představení Zvonokosy, načež divákům odhalila ještě jinou, pro mnohé absolutně nečekanou stránku. Stala se totiž skvělou průvodkyní pásmy středověké poezie Oráč a smrt a Gotické variace. V prvním z nich ztvárnila samu Smrt.

„Šla jsem mezi hroby s rolničkami v ruce,“ vzpomínala na to s úsměvem. „Vylezla jsem po štaflích k pootevřenému oknu, bouchla do něj a začala odříkávat monolog. V první řadě seděla paní, která strachy udělala: HA!“