Vilksův život se výrazně změnil před 13 lety, kdy nakreslil Mohameda s tělem psa. Konzervativní muslimové považují psy za nečisté a islámské právo obecně odmítá jakékoli zobrazení proroka, včetně příznivého, z obav, že by to mohlo vést k modlářství.

Švédský kreslíř Lars Vilks, který proslul kontroverzní karikaturou muslimského proroka Mohameda s tělem psa, v neděli zemřel při autonehodě. Bylo mu 75 let. Informují o tom švédská média.

