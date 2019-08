Televize Nova připravila do podzimního programu premiérové díly osvědčených pořadů jako Policie Modrava nebo zábavní show Tvoje tvář má známý hlas s novým obsazením. Novinkou je série Příběhy českých zločinů odkrývající pozadí reálných kriminálních případů. Nova představí pokračování seriálů Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2 a Specialisté i reality show Výměna manželek, divácky nejúspěšnějšího pořadu v minulém půlroce. Novináře o tom informovala ředitelka sekce programu Novy Alex Ruzek.

Programová ředitelka TV Nova Alexandra Růžek | Foto: ČTK/ČTK

Nova má podle údajů za loňský rok nejvyšší sledovanost v divácké skupině 15 až 54 let. V tomto segmentu vykazuje průměrný podíl na sledovanosti za posledních 20 let přes 42 procent. V širší skupině diváků starších 15 let obsadila skupina Nova loni druhé místo o procentní bod za programy České televize.