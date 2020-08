Můžete být u toho. Vydáte-li se od 8. do 28. září na holešovické Výstaviště, najdete tu během dvaceti dnů řadu kulturních zážitků. Ochutnávku hudby, tance, filmu, nového cirkusu i špičkové gastrozóny, která je bonusem navrch.

„Ještě nikdy se nestalo, aby tolik festivalů nabídlo tak skvělý společný program na jednom místě," láká David Gaydečka, jeden z iniciátorů akce a pořadatel festivalů United Islands of Prague a Metronome Prague.

"To, co se bude dít na Výstavišti, už nikdy podruhé nezažijeme. Většina představení a míst bude přístupná zdarma, některé s placenými vstupenkami. V rámci parkové plochy v dolní části Výstaviště chystáme zónu s občerstvením, nealko nápoji a plzeňskou dvanáctkou. Chápu to jako opravdový restart kulturní sezóny ve městě a nevím, jak poděkovat všem festivalům, které se na tom podílejí," dodává.