Když letos v říjnu zemřela ikona tuzemského popu Karel Gott, v záplavě kondolencí neprávem zanikla ta od Českého svazu včelařů. „Jeho smrt se dotkla nás všech,“ napsali na svém webu, „jeho Včelka Mája tu pro nás a naše děti bude navždy.“ Písnička Karla Svobody a Zdeňka Rytíře z československé a německé verze japonského animovaného seriálu se v Gottově podání stala roku 1977 nečekaným megahitem.

To ale není všechno. Podle předsedkyně ČSV se zasloužila „o popularizaci včel mezi dětmi tím nejpřirozenějším způsobem, bez pětek z přírodopisu, bez dotací na propagační materiály. Jak se říká, že i kdyby Božena Němcová napsala za celý svůj život jen Babičku, zapsala by se mezi naše největší spisovatele, tak i kdyby Karel Gott nazpíval jen Včelku Máju, stal by se touto písní nesmrtelným. Děti si ji budou zpívat a přitom se učit o tom, jak jsou včelky užitečné, pilné a nezištné a jak jsou tu pro nás pro všechny. Tak jako tu byl pro nás pro všechny Karel Gott.“

Klesá, stoupá…

K pobavení byly tanečky ministra kultury Antonína Staňka během odvolání šéfa Národní galerie Jiřího Fajta ohledně údajné špatné návštěvnosti galerijní instituce. Nejprve prohlásil, že „v dílčích objektech například stoupá návštěvnost Národní galerie, ale celkově ta návštěvnost klesá“. Následující den pro ČRo naopak uvedl, že „celková návštěvnost mezi rokem 2014 a 2018 výrazně stoupla“.

To vše o příspěvkové organizaci, jež předloni zaznamenala z hlediska zájmu jeden z nejúspěšnějších roků ve své historii. Není nad „zasvěcené“ argumenty.

Češi - nejvtipnější národ na světě?

Michael Palin se proslavil jako dlouholetý člen anglické komediální skupiny Monty Python’s Flying Circus. V posledních dekádách se ale zapsal do povědomí diváků také jako průvodce cestopisnými pořady z různých koutů světa. Nevynechal ani Českou republiku, které letos vysekl mimořádnou poklonu.

„Češi mají ze všech národů nejlepší smysl pro humor,“ prohlásil ve vysílání britské stanice Channel 5. Zařadil nás tak po bok dalajlamy, o němž prozradil, že se směje od rána do večera.

Voda na Rážův mlýn

Emeritní král slovenské i české pop music Jožo Ráž, frontman Elánu, známý svými kontroverzními výroky a videoklipem, ve kterém vodní pistolkou střílí po bulvárních novinářích, přidal další. Řekl, že nesnáší svůj megahit Voda, čo ma drží nad vodou a že ho napsal jen na kšeft, a hotovo. Dostává za ni jen peníze.

Stejně tak se s despektem vyjádřil o žánru muzikálu, je přece rocker. Pak ale na premiéru muzikálu Voda, čo ma drží nad vodou, s dost jednoduchým dějem a přezpívanými hity Elánu, mezi kterými vévodí právě „Voda“, do pražského divadla Kalich dorazil i s dalšími členy kapely, dojatě muzikál sledoval a z pódia na konci představení jeho tvůrce chválil. A věru při tom nevypadal, že si přišel jen pro honorář.

První hardrocková liga na druhé koleji

O specifičnosti české kulturní krajiny a někdy zvláštním vkusu českého rockového publika se mohly v Praze přesvědčit světové hvězdy první velikosti David Coverdale, exzpěvák Deep Purple a zakladatel megakapely Whitesnake, a také fenomenální kytarista Slash, vystupující dříve s Guns N‘ Roses a Michaelem Jacksonem.

Při koncertu v O2 areně ale narazili a museli se dost divit, když je s přehledem zastínili mnohem méně proslulí muzikanti ze skupin Def Leppard a The Bastards Sons, kteří pokračují v tradici legendárních, ale trochu kontroverzních Motörhead. Někteří diváci dokonce počkali na slavný hit Ace Of Spades, na hlavního interpreta už ani nečekali a odešli. Takže zase Češi proti zbytku světa.

Ježíš, já… a pak dlouho nikdo

Své deváté studiové album nazval americký rapper Kanye West Jesus Is King. Poprvé tak tento vyhlášený megaloman uznal, že by někdo mohl být důležitější než on sám.

Dvakrát z eko-kultury

Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v Moravské galerii je v reakci na současnou klimatickou situaci napájena ze solární elektrárny jako upomínka na energetickou náročnost a uhlíkovou stopu uměleckého provozu. Má to ovšem i svá úskalí.

V listopadu bylo možné se na webových stránkách a dveřích galerie dočíst toto: „Vzhledem k tomu, že je výstava napojena na solární elektrárnu, je její provoz zcela závislý na přírodních zdrojích. Z důvodu déle trvajícího špatného počasí se akumulátory zcela vybily. Jakmile zasvítí slunce a baterie uchovávající energii se nabijí, výstavu pro vás znovu otevřeme.“ Člověk míní, slunce mění.

Letošní festival dokumentů JiHlava se nesl ve znamení boje proti znečišťování planety. Bez plastového nádobí, visaček a dalších umělých materiálů. Organizátoři dokonce navrhli zahraničním hostům, zda by

na podporu čistého ovzduší nezvolili místo cesty letecké vlak či autobus. Ti ale k jejich údivu odmítli. Inu, všechno má své meze.