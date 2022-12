Kulturní radosti roku 2022

Film: Trojúhelník smutku

Snímek Trojuhelník smutku letos získal množství cen.Zdroj: Aerofilms

Brilantní černá komedie o společenských rolích, patrech a moci, která zamává s každým, koho si právě oblíbí. Režisér Ruben Östlund naservíroval hutnou a chytrou podívanou, která mrazí i baví zároveň. Příběh pasažérů jedné luxusní jachty, ověnčený Zlatou palmou z Cannes, vypráví o době, v níž žijeme, o sociálních bublinách, v nichž se pohybujeme, i o tom, co by se mohlo stát, když se ti ze spodních pater vyhoupnou na ta nejvyšší. Östlund nešetří nikoho, dělá si legraci z bohatých i chudých, vzdělaných i hloupých. Je to trefná facka všem, životu v blahobytu ale přece jen i něco víc. Takzvaná blicí scéna natočená v hudebním rytmu patrně vstoupí do dějin filmu. Především ale Trojúhelník smutku vzácně spojil a bavil jindy rozdělené skupiny – diváky, kritiky i festivalové porotce. A to se zase tak často nestává.