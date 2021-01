Rok 2020 byl pro kulturu nanejvýš komplikovaný. Ze dne na den byla zavřena divadla i kina, velké, střední i maličké hvězdy rušily své koncerty. Někteří v dobré víře, že se vše přežene a v roce 2021 již bude svět „normální“, zatím svá vystoupení v nadcházejícím roce nezrušily.

S představou, byť mlhavou, že si v roce 2021 přece jen zazpívá před českými diváky, se zatím neloučí velký britský kytarista Eric Clapton. Jeho pražský koncert je po odkladu z loňska stále ještě naplánován na 23. května. Totéž platí o kapele Aerosmith. Ta pořád doufá, že se s Prahou utká 8. července.

Jen o pár dní později, 13. července, by měla do pražského Fora Karlín přijet divoženka Patti Smith. A tamtéž, ale o měsíc dříve (konkrétně 8. června), jsou nahlášeni stárnoucí chlapci z dua Pet Shop Boys.

Někteří se raději pojistili a svá turné odložili ještě o další rok. Tak máme velkou naději, že v Praze přece jen uvidíme společný koncert Ozzyho Osbourna a skupiny Judas Priest. V O2 areně pro něj zatím schovávají termín 28. ledna 2022.

Zajímavé filmy

Neméně náročný rok měli filmaři a velká hollywoodská studia. Filmová branže podobně jako divadelníci však přišla se solidní alternativou: na velké filmy letos mohli lidé často koukat přímo doma díky internetu.

Na příští rok dokonce studio Warner Bros. ohlásilo, že se mu tento distribuční model zamlouvá natolik, že nehledě na možnosti kin své očekávané hity nabídne divákům své internetové televize HBO Max. Proti tomu se zvedla vlna nevole ze strany provozovatelů kin i od slavných režisérů, kteří s Warnery spolupracují (Christopher Nolan, Denis Villeneuve). Leč vedení studia se zdá neoblomné a filmy jako Martix 4 nebo Duna na svou internetovou televizi vyšle v den kinopremiéry.

Zajímavý osud pak má také očekávaná Bondovka Není čas zemřít, v níž se v ikonické roli Jamese Bonda naposledy představí Daniel Craig. Snímek měl jít do kin již letos v dubnu, ale zatím je premiéra stanovena na duben 2021.

Festivaly? Snad budou

Otazníky pak zatím visí nad možností pořádat velké kulturní akce, především letní festivaly. K těm hlavním patří Colours of Ostrava a Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Na rozdíl od menších přehlídek (filmových i hudebních) tyto dvě největší akce svého druhu u nás letos proběhnout nemohly, protože se jedná o tak vysoké náklady, že je jakákoli omezení postaví mimo ekonomickou realitu.

„Stále chystáme loňský 55. ročník karlovarského festivalu… Teď vyjednáváme podporu od sponzorů, města Karlovy Vary i kraje,“ přiznává výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha. A jeho kolega, umělecký ředitel festivalu Karel Och, jej doplňuje.

„Zkušenost z loňských Benátek ukázala, že festival lze pořádat i s nutnými omezeními: s respektováním limitů, roušek, s rezervacemi předprodeje a tak dále. Bez problémů tam fungovala potvrzení vstupenek do telefonu, které vám zajistí konkrétní sedadlo, divák přijde do kina a má své místo, aniž by se mačkal s davem před sálem. Všechny strany jsou spokojené.“

Pandemie napoví

V současnosti, kdy panuje nouzový stav a závazně platí vládní Protiepidemický systém (PES), by podobné přehlídky pravděpodobně nebylo možné uskutečnit. Ale léto, kdy se hlavní akce roku konají, je ještě daleko.

Pro aktuální termíny koncertů, festivalů, filmových premiér a dalších kulturních akcí sledujte stránky www.denik.cz/tipy. Zde se vám snažíme přinášet aktuální tipy s ověřeným datem a místem konání.

Karlovarský festival

Tradičně na přelomu června a července se v Karlových Varech koná největší tuzemská kulturní akce Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. V uplynulém roce byla přehlídka zrušena, letos její organizátoři s podobnou variantou zatím nepočítají a přesunutý 55. ročník intenzivně připravují. Přirozeně zatím není úplně jisté, jaký program by letos tým karlovarského festivalu představil, přesto některé indicie naznačují, nač se můžeme těšit.

Je velmi pravděpodobné, že by se na festivalu v předpremiéře představil očekávaný snímek Zátopek o legendárním českém atletovi. Ten se měl v kinech objevit již loni, ale premiéra byla o rok přesunuta a je naplánována na půlku srpna. Takové datum přitom naznačuje, že by se mohl Zátopek představit ve Varech a možná dokonce i v hlavní soutěži.

Další otazníky visí nad zahraničními filmy původně plánovanými pro některou z internetových televizí, a nikoli pro kina. Doposud se jim Vary spíše vyhýbaly, ale letos by se to mohlo změnit.

Colours of Ostrava

The Killers, zpěvačka LP, populární Twenty One Pilots a mnoho dalších se (snad) představí v polovině července na největší tuzemské hudební přehlídce, která se již tradičně uskuteční v areálu Dolních Vítkovic.

25. bondovka

Již v dubnu roku 2020 se měl na plátnech objevit Daniel Craig jako agent Jejího Veličenstva s označením 007. Nejnovější bondovka, v pořadí již pětadvacátá, však do kin nešla. Podle aktuálních plánů by se bondovka Není čas zemřít, v níž se Daniel Craig jako James Bond představí naposledy, měla v kinech objevit na počátku dubna letošního roku. Studio MGM je však ve velkých problémech, a dokonce se spekuluje, že dojde k prodeji jeho filmové divize některým z velkých hráčů na poli online distribuce. Mohl by tak Bond skončit rovnou na obrazovkách počítačů a vyhnout se kinům? Není to zcela vyloučeno.

Eric Clapton

Hudební legenda Eric Clapton vystoupí 23. května 2021 v pražské O2 areně. Clapton s sebou přiveze i dlouholeté spolupracovníky, Nathana Easta, Paula Carracka, Chrise Staintona či Doyla Bramhalla II .

Filmy doma

Hollywoodská studia v loňském roce trpěla tím, že byla zavřená kina skoro všude na světě. A proto se některá z nich rozhodla, že pro příště již kina nebudou mít takovou prioritu a své největší hity uvedou na vlastních internetových platformách, případně v kinech, pokud to bude možné. První to prohlásilo studio Warner Bros., které vlastní internetovou televizi HBO Max. Mezi jeho očekávané hity budou letos patřit Martix 4, Duna či nový Tom a Jerry, a všechny tedy budou k dispozici divákům HBO Max. Tato služba by se přitom měla nejpozději na podzim objevit i u nás. Další studia jistě budou tuto novinku následovat.

Božena

Již za pár dní si v televizi odkroutí první díl seriálu Božena, kde jednu z nejdůležitějších postav českého písemnictví i dějin, Boženu Němcovou, ztvární Anna Geislerová (její mladší já pak Anna Kameníková).