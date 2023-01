Hudba: Poslední pražský koncert skupiny Kiss

Legendární skupina Kiss v červnu vůbec naposledy vystoupí v pražské O2 areně.Zdroj: Jen Rosenstein

Po vyprodaném a velkolepém letošním koncertu vyslyšela kapela Kiss přání tisíců fanoušků a padesát let od založení vystoupí naposledy v pražské O2 areně. Stane se tak 10. června, vstupenky jsou již v předprodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal (ceny se pohybují od 1990 korun).

„Všechno, co jsme vybudovali a co jsme za poslední více než čtyři desetiletí dobyli, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony. Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Na našem posledním turné se loučíme naší dosud největší show a odejdeme stejným způsobem, jakým jsme přišli. Nekompromisní a nezastavitelní,“ uvedli Kiss k turné The End Of the Road.