„Na začátku stála krásná myšlenka vrátit slavného malíře alespoň symbolicky do jeho rodiště. Netušil jsem, že naše nabídka osloví a nadchne nejen majitele pražské Galerie Kodl Martina Kodla, ale i majitele vzácného obrazu, který souhlasil s jeho zapůjčením,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán.

František Kupka obraz namaloval ve Francii a v roce 1946 ho věnoval svému pražskému příteli za pomoc s retrospektivní výstavou v pražském Mánesu. V roce 1968 byl součástí velké Kupkovy výstavy ve Valdštejnské jízdárně. Pak se vytratil z povědomí veřejnosti a padesát let ho nikdo neviděl. Stále ho však vlastnila rodina původního majitele, a to až do letošní aukce.

"Já se tam vrátím je symbolickým mottem, které vyjadřuje vztah Kupky nejen k rodnému městu, ale i k jeho vlasti. Jsem velice ráda, že město Opočno dostalo jedinečnou možnost tuto výstavu originálního díla uspořádat. Děkuji Galerii Kodl a Královéhradeckému kraji za vstřícnost a ochotu se podělit o takový zážitek,“ uvedla starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Obraz Plochy příčné II je protějškem k malbě Plochy příčné I, která má téměř shodný formát a je ve sbírce Národní galerie v Praze. Vzájemně se prolínající diagonálně postavené vertikální a horizontální plochy byly Kupkovým oblíbeným kompozičním tématem. Jak stojí v uměleckém posudku, obraz je originální nejen svým prostorovým pojetím, ale i odstupňovaným barevným řešením, které do středu kompozice uskutečněného na principu zlatého řezu staví červenou a modrou, které doprovází fialová a temně hnědá přecházející místy ve světlou béžovou.

„Instalaci obrazu věnuje Královéhradecký kraj a město Opočno k životnímu jubileu Medě Mládkové. Bez jejího úsilí bychom dodnes nevěděli, kým František Kupka byl, je a kým ještě bude. Věřím, že instalace obrazu Plochy příčné II bude kulturní událostí roku,“ dodal hejtman Štěpán.¨