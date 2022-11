KVÍZ: Mikoláš Aleš. Co víte o životě slavného umělce o jeho díle?

Mikoláš Aleš je známý především jako autor lunet pro Národní divadlo v Praze. Poté, co opustil malířskou kariéru, se začal živit jako ilustrátor časopisů a knih. Proslulé jsou třeba i jeho malby na fasádách domů. Jeho osobností se nechal Jaroslav Seifert inspirovat k napsání sbírky básní Šel malíř chudě do světa. 18. listopadu uplynulo 170 let od narození slavného umělce.

Český malíř Mikoláš Aleš. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo