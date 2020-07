„Nové omezení byl pro nás opravdu šok.“ říká jeden z organizátorů slavností Andrej Harmečko a dodává „Informace, které jsme čerpali z tisku a z dat Ministerstva zdravotnictví vyznívaly spíše pozitivně a nečekali jsme to. Snad i proto, že jsme zabezpečení festivalu věnovali opravdu hodně času, což se například projevilo snížením míst v hledišti téměř o čtvrtinu. Za současných podmínek však divadelní představení nebude možno odehrát.“

V pondělí však nové informace z tiskové konference po zasedání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje přinesly naději, že festival by se mohl uskutečnit tak, jak byl naplánován. Místo vyhodnocení situace až za 14 dní bude možno zjistit již v pátek, zda je možné omezení zmírnit tak, aby Slavnosti začaly v původním termínu. „Rozhodli jsme se, že půjdeme do rizika a dokončíme přípravu podle plánu. Herci dostali informaci, že do Ostravy pojedou. Moc bych chtěl poděkovat za podporu, kterou nám vyslovují diváci a chtějí na představení přijít“, říká další z organizátorů festivalu Petr Sýkora.

Pokud se vše uskuteční jak má, organizátoři se připravují na zpřísnění již existujících opatření. Především se bude jednat o povinnost nosit ochranu dýchacích cest, při čekání na vstup a před představením dodržovat v areálu povinné rozestupy. Letos nebudou k dispozici k zapůjčení deky, i když je bude možno za malý poplatek zakoupit a nebude možné konzumovat v hledišti jídlo a nápoje.

Informace o platnosti pátečního zahájení bude uvedena na webu www.shakespearova.cz ihned poté, co je organizátoři obdrží. Pokud by nebylo možné v pátek začít hrát, zruší se představení pro červenec a bude se pokračovat srpnovými termíny.

Letní shakespearovské slavnosti chtějí v Ostravě letos představit pět titulů, z toho jednu novinku. Festival začíná 24. 7. a pokračuje až do 12. 8. Vstupenky na srpnová představení jsou stále v prodeji.