Mohlo by se zdát, že v dobách mobilních telefonů s internetem již nezůstala žádná tajemství. Že už se v hospodě nemusíme o ničem dohadovat, protože všechny odpovědi, veškeré moudro lidstva je doslova na dosah ruky. To je však pouhý klam. Ve skutečnosti stále existují tisíce neznámých příběhů, historek, které nikdo na síti nenajde. A mnohdy se staly i velmi známým osobnostem.

Přesně takové historky pracně vyhledává spisovatel, muzikant a novinář Michal Bystrov, který některé z nich letos vydal v knize Příběhy spadlé pod stůl (a zametené pod koberec). Proč spadlé pod stůl? Bystrov se ve své literárně-archeologické činnosti věnuje především hudbě a české historii (trilogie Příběhy písní či předloňská antologie Od samomluvy k chóru aneb Písniček se držte!).

Magické detaily

Mnohdy ale narazí na detail, který se ani jednoho z hlavních témat netýká. Ať už to je pistolník z Divokého západu, ze kterého se vyklubal ruský šlechtic, bluesový zpěvák, z něhož se v Africe stal bájný polobůh, nebo excentrický lékař uchovávající tělo své zesnulé dcery v jeskyni ve skleněném válci. Všechno to jsou kouzelné story, které ve své době musely fascinovat čtenáře novin, ale dnes si na ně nikdo nepamatuje. Nezaslouženě.

Významnou částí knihy pak jsou Bystrovovy rekonstrukce návštěv slavných literátů českých zemí. Věděli jste, co tu dělali velikáni světové literatury jako Mark Twain, Fjodor Michajlovič Dostojevskij či Jerome Klapka Jerome?

Právě na těchto příbězích se nejlépe vyjevuje Bystrovova náročná metoda – v dobovém tisku náhodně narazí na zmínku o přítomnosti Marka Twaina na jednání rakouského parlamentu o jazykových zákonech tehdejšího mocnářství. Postupně v archivech i návštěvami dotčených míst rekonstruuje, kde všude autor Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna na českém území pobýval a co o tom sám napsal. Zkuste si to vygooglovat. Nejde to.

Svádění textem

Zároveň se nemusíte bát suché historické studie. Autor nezapře novinářského ducha, všechny historky vypráví velmi atraktivně, svádí textem. A čtenář si tak podobně jako u skvělého seriálu večer říká, ještě jeden příběh a už půjdu spát.

Ale povede se mu to, když mu další kapitola odpoví na otázku, kdo byl vlastně proslulý soudce Lynch?