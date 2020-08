"Tohle je mimořádný zážitek. Jednak je to týmová práce a improvizovaná týmová práce, protože jsme se tady sešli na poslední chvíli. Pro mě je úžasné, když se různé umělecké disciplíny sesnoubí v jedno, takže ten výsledek je úplně jiný, než jsou ty jednotlivé složky, ale většinou krásný," řekl klavírista Ivo Kahánek, který jako člen doprovodné skupiny podkreslil pohádku slavnou Ukolébavkou Johannese Brahmse.

Střechu Paláce Lucerna zaplnily desítky pozvaných hostů, mezi nimiž byl například basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský, režisér Šimon Caban nebo římskokatolický kněz Ladislav Heryán. Přítomní po konci natáčení, které se podařilo na třetí pokus, odměnili účinkující uznalým potleskem.

Nápad na netradiční provedení poetické Andersenovy pohádky spojil režiséra Viktora Tauše a kavárníka Ondřeje Kobzu, který provozuje střechu Lucerny. Ta se během natáčení spolu s okolními střechami a panoramatem Pražského hradu proměnila v divadelní jeviště.

Večerníček i dětská stanice ČT slaví narozeniny

Pohádka Pastýřka a kominíček navázala na úspěšný Taušův projekt Film Naživo, kdy se představení natáčí jednou kamerou a přenáší se přímo do kin. "Pastýřku a kominíčka zamýšlíme s Ondřejem Kobzou jako pohlazení dětem na cestu zpět do škol. Andersenova pohádka se zde však také stává oslavou živé kultury a projevem touhy po možnosti jejího návratu domů, do divadel," uvedl režisér Tauš.

ČT odvysílá Pastýřku a kominíčka jako dárek k 55. výročí Večerníčku i k sedmým narozeninám stanice ČT:D. "Déčko soustavně věnuje velikou péči jak tvorbě nových seriálů Večerníčků, tak i jeho dosavadnímu zlatému fondu. Večerníček je tradičně jedním z našich nejoblíbenějších pořadů, a tak jsme chtěli i neotřelým způsobem oslavit jeho pětapadesáté výročí blíže hvězdám a dětským snům. Věřím, že tímto tvůrčím počinem přispějeme do celoročních oslav večerníčkovského výročí," podotkl výkonný ředitel ČT:D Petr Koliha.

Večerníček je stabilně nejsledovanějším dětským pořadem vlastní výroby v Česku. V loňském roce jej sledovala více než třetina dětí, které byly v danou dobu u televizí. ČT stále připravuje do vysílání i nové příběhy. Na podzim se děti mohou těšit na Honzu a beránka, který v sobě spojuje výtvarný projev Josefa Lady a klasickou pohádkovou postavu českého Honzy.

Stanice zaměřená speciálně na děti, která se večer mění na artový kanál, oslaví 31. srpna sedm let od prvního vysílání. "Z Déčka jsem nadšený, splnilo mé očekávání na 300 procent," uvedl před časem generální ředitel ČT Petr Dvořák. ČT:D podle něj dělá dobrou službu dětským divákům v ČR, ale prezentuje Českou televizi i v zahraničí, kde se prý televizní stanice od Déčka učí.