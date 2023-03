Umělkyně pomáhá lidem nalézt vnitřní klid. Skrz malování

Byl to velký třesk. Před deseti lety malířce a grafičce Martině Tóthové nečekaně zemřeli matka, otčím a bratr. Přejížděli trať a do jejich auta na nechráněném přejezdu narazil vlak. „V té době jsem pracovala v mezinárodní reklamní agentuře, což je jedno z nejvíce stresujících povolání, a organismus ten nápor prostě nevydržel,“ popsala. Jak v rozhovoru pro Deník přiblížila, byl to začátek její cesty k relaxačním artekurzům.

Malířka a grafička Martina Tóthová | Foto: Se svolením Martiny Tóthové