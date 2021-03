V nakladatelství Academia vyšel pátý svazek Spisů Jakuba Demla, který ukazuje jednu z jeho neznámých tváří: antiklerikál, jenž se po boku své partnerky angažuje na Slovensku. Vedoucí editor této řady, literární historik Martin C. Putna, se k dílu spisovatele, od jehož smrti v únoru uplynulo 60 let, badatelsky vrací znovu a znovu. „Teď je důležité předvést veřejnosti celek,“ říká. „Celého Demla od juvenilií až do senilií. Příjemného i nepříjemného. Jak praví Písmo: Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí (Jan 8, 32).“

Martin C. Putna | Foto: archiv Martina C. Putny

Když jsem byl kdysi v Tasově a sledoval, jak je Jakub Deml ve svém rodišti vnímán, měl jsem pocit, že vidím úplně jiného člověka, než o jakém jsem se učil ve škole. Bezmála laskavý a vlídný kněz, za kterým se táhly děti…

To, co líčíte, je vskutku legenda. Na počátku Demlova autostylizace – na konci Demlův kult. Jedna z mnoha Demlových autostylizací a jeden z mnoha kvazináboženských kultů současnosti. V rozporu s fakty je sám obraz „básníka a kněze“. Zaprvé, devadesát procent textů tvoří próza. Zadruhé, jakožto kněz působil jen pár let v mládí. Pak se léta zkoušel uchytit někde v civilním životě. Nakonec žil v Tasově jako soukromník a profesionální literát. Obraz „kněze a spisovatele, otce své místní komunity“ hledejme jinde: Demlův současník F. B. Vaněk v Pelhřimově, nebo za našeho času František Hobizal v Bavorově. Literárně se mu jistě nerovnají, ale lidskou a koneckonců i kněžskou poctivostí ho převyšují převelice.