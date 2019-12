Ačkoli se vymyká tradičním měřítkům žánrové tvorby a jde o takzvanou hoch literaturu, čtenáři by více než sedmisetstránkový román neměli minout. Přinese jim totiž stejné čtenářské potěšení jako severští autoři a navíc si přečtou opravdu působivou knihu tuzemské provenience.

Michal Ajvaz: Města

Druhé město, 2019

Hlavní postavou románu je překladatel, který se zrovna pere s novou švédskou detektivkou. Inspirace nepřichází, on proto kouká z okna na to, jak si vítr pohrává s větvemi stromů, listím, jak sluneční paprsky rozehrávají atraktivní divadlo na protějších domech… když náhle zazvoní domovní zvonek. Překladatel pozve návštěvnici nahoru, a tím se mu zcela změní život.

Tou návštěvnicí je Barbora, manželka jeho dávného přítele Štěpána. Ten je nyní v depresi, protože ve Švédsku prožil setkání s tajemným předmětem. Překladatel je proto požádán, aby se do severské země vydal a pokusil se tajemný předmět vyhledat. Protože se tam shodou okolností zrovna koná překladatelské sympozium, překladatel souhlasí. Přitom netuší, že jeho cesta zdaleka neskončí ve Stockholmu.

Desítky příběhů

Ajvazův hrdina při svém pátrání po tajemném předmětu, snad součástce nějaké složitějšího stroje, putuje napříč světem. Ze Švédska putuje do sousedního Norska, dále do Francie, Nizozemska, nevyhne se Americe… Všude potkává osoby, kterým tajemné součástky změnily život. Někdy je přinutily zkomponovat symfonii, jindy napsat román, někdy jejich známí kvůli nim zemřeli, jindy se naopak dali dohromady.

Autor do jedné knihy dostal desítky, snad i stovku mikropříběhů, vždy působivých, vždy nějak spjatých s místem, kde překladatel zrovna pátrá po záhadném magickém předmětu. Zároveň všechny postavy a jejich životy něco nevyřčeného spojuje, čímž se Ajvazovi daří i zdánlivě rozbité a nesourodé vyprávění držet neuvěřitelným způsobem pohromadě.

Knihy v knize

A aby toho nebylo málo, Ajvaz velmi často cituje celé pasáže děl, která vznikla pod vlivem setkání s podivným fluoreskujícím předmětem. Čtenář se tak vydá na cizí planety v jedné irské sci-fi nebo se vydá do asijské historie, kde se odehrává podmanivý příběh krále, astronoma a astronomovy ženy. Ani zde však nic není jen tak nahodile a samostojně. Jednotlivé příběhy obsahují znepokojivé množství podobných motivů. Podezření, že existuje vyšší smysl a plán, který za celým příběhem stojí, tedy neustále roste.

Pro znalce Ajvazova díla vlastně nejde o nic nového. Řada jeho románů je souborem různých žánrů a příběhů zasazených do společného rámce. I tak ale sledovat nejen samotný příběh, ale to, jak se jednotlivé motivy z první stránky románu (například zmíněná hra paprsků slunce) neustále vracejí a proměňují, je neskutečně krásné. Rozhodně kniha, kterou lze doporučit i jako dárek pod stromeček. Když už si z ní nevezmete nic jiného, je to také velmi dobrá detektivka.