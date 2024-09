Čím to začalo, že jste se nechal při vaší tvorbě inspirovat dílem Alfonse Muchy?

V roce 2017 jsme hráli Vivaldianno v Soulu v největším divadle pro čtyři tisíce lidí. Měli jsme tam pět velkých koncertů, což ve výsledku udělalo skoro pětadvacet tisíc návštěvníků. A protože blbě snáším jet lagy, nemohl jsem v noci spát. V mrákotách jsem bloumal po Soulu a díky tomu jsem zjistil, že tam zrovna končí velká výstava plakátů Alfonse Muchy. Pořadatelé k ní vydali úžasný katalog, kde se kreslíři manhwa, což je korejská obdoba japonských komiksů označovaných manga, vyznávali z obdivu k Muchovi. Říkal jsem si, že je fantastické, jak obrovský přesah má ten člověk i do současnosti ve vnímání mladých lidí, protože komiks zdaleka neskončil v padesátých šedesátých letech, naopak zase zažívá boom. V dnešní zrychlené době je jednoznačně komunikační zkratkou, která má lidem stále co říct. Hlavně je to určitá forma pop artu, která mě strašně zaujala.

Takže jste měl v tu chvíli jasno.

Ano, uvědomil jsem si, jak jde nová forma s Muchovým odkazem krásně dohromady. Hned jsem Tomáši Belkovi ze Soulu zavolal a řekl mu – uděláme výpravný program o Muchovi. Odpověděl mi, že je to skvělý nápad. Takže od roku 2017 jsme o projektu, který teď uvádíme v Hybernii, přemýšleli. Intenzivně jsme na něm pracovali až posledních pět let, protože nám do všeho vpadl covid. Do té doby jsme ale stačili uvést jeho velkou premiéru v Dubaji, v pražské O2 areně a O2 universu.

O čem je vlastně váš příběh?

Formou komiksu a nejmodernějších technologií vyprávíme love story mezi kreslířem komiksů z New Yorku Danem a studentkou dějin umění Michel z Paříže. Jejím prostřednictvím diváci poznávají život a dílo Alfonse Muchy. Rozhodně nejde o žádný dokumentární nebo životopisný projekt, v nejlepším slova smyslu se jedná o moderní show. Asi je lepší ji vidět, než o ní vyprávět.

Je v ní, stejně jako ve Vivaldiannu, i mluvené slovo?

Určitě. Hlasy postavám namluvili herec Marek Lambora a herečka a zpěvačka Ines Ben Ahmed. V roli vypravěče se představí Jiří Dvořák. Během show vystoupí i špičkoví čeští hudebníci, mimo jiné houslista Ivan Ivanov nebo houslistka Martina Bečková. Fascinující taneční a akrobatická čísla ztvární umělci, kteří vystupují po celém světě, jsou mezi nimi například i sólisté baletu Národního divadla.

Chystáte i anglickou verzi díla?

Ano. Opět jsme pro ni oslovili Pierce Brosnana. Svou část už namluvil, ale premiéru v anglické verzi bude mít projekt asi až v listopadu. Tentokrát jsme s Piercem komunikovali na dálku, už kvůli vzpomínanému covidu. I tak nám potom poslal spoustu krásných videí o průběhu své práce, takže víme, že je to nejen fantastický herec, ale i člověk.

Jak to vlastně s komiksem, jako druhem výtvarného žánru, máte vy sám?

Měl jsem to štěstí, že jsem jako dítě žil s prarodiči v Alžíru, kteří tam byli služebně. A jediné, co tam tenkrát bylo k dostání, byl francouzský komiks Pif. Jako příloha k němu vycházel Tintin, podle kterého byly natočeny i filmy. Takže komiksy sleduju asi tak od první třídy základní školy. Neznám samozřejmě všechny jejich slavné kreslíře, ale ze života je už nevytěsním. O to víc jsem rád, že jsou dnes běžnou součástí výtvarného života mladých.

close info Zdroj: se svolením Divadla Hybernia zoom_in Já, secese

Na projekt Já, secese „dohlíží“ i umělcova vnučka Jarmila Mucha Plocková. Jak jste ji získali, jak se na něj tvářila?

Jsem za ni strašně rád. Paní Jarmila je skvělá, umělecké geny v ní zanechaly velmi silnou stopu, protože je sama skvělá výtvarnice. Stejně jako její dědeček, což se o něm málo ví, navrhuje šperky, dělala i jeho busty a další zajímavé věci. Její úžasný přínos a podpora pro náš projekt spočívá zejména v tom, že nám vyprávěla historky o svém dědovi, které jsme v médiích, na internetu nebo v knihách nedohledali. Říká, že Mucha byl obrovským milovníkem moderních technologií, byl jeden z prvních, který začal používat fotografický aparát ještě před Drtikolem, proto je považovaný za zakladatele českého fotografického aktu. Byl perfekcionista, který si i v případě práce na Slovanské epopeji své modely nejdříve nafotil v daných kostýmech, teprve potom přenesl jejich podobu na plátno. Úžasný velikán, o kterém Češi velmi málo vědí. Jeho dílo většinou znají z plakátové tvorby, která vycházela ještě za bolševika v mnoha kalendářích. Přitom se výraznou měrou zasloužil i o vznik Československé republiky. Dokonce se říká, že nebýt Masaryka, Štefánika a Muchy, Československo by zaniklo. Jako nejvyšší představitel české zednářské lóže lobboval v Americe za vznik samostatného státu už na přelomu století. Tyhle aspekty v naší show úplně neakcentujeme, protože jde spíš o těžší informace, jen je drobně naznačujeme. Zaměřujeme se primárně na pozitivní hlediska života, vyprávíme o dynamice jeho tvorby, o té nádheře, když člověk propadne vášni a je schopen se jí věnovat třeba šestnáct hodin denně, což pro Muchu bylo malování. Chceme lidi inspirovat, připomenout jim, že člověk drží svůj osud pevně ve svých rukách a že pakliže si umane, docílí v životě čehokoli.

Na čtvrteční premiéru vás přišli podpořit i Robert Kodym a P.B.CH., spoluhráči z Lucie. Budete po odchodu Davida Kollera zase čtyři?

V Lucii je úžasná nálada, s Davidem jsme odehráli poslední koncerty, které jsme slíbili našim fanouškům. Momentálně připravujeme novou desku, nové singly, máme rozjednané skvělé zahraniční hosty, o kterých zatím nebudu mluvit, dokud nebude podepsaná smlouva. Ale myslím, že se naši příznivci mají na co těšit. A vzhledem k tomu, že za rok budeme slavit čtyřicet let Lucie, připravujeme turné po Česku, které by se mělo odehrát ve velkém stylu, stejně jako to v roce 2014 při našem comebacku. Čekejte tedy velkou scénografii bohatou na nejrůznější moderní technologie, díky nimž jsme se vždycky snažili být před ostatními trošku napřed. Koncerty by měli projít lidé, kteří s kapelou úzce spolupracovali, i speciální gratulanti, mimochodem i ze zahraničí. Dostavit by se měl Michal Penk, Lenka Dusilová, Lenny, která nám zpívala na poslední desce, určitě pozveme i Davida Kollera. Bude to prostě velká, lehce rekapitulační jízda, která se, doufám, odehraje v dobré náladě a s výhledem na skvělé zítřky.