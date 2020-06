Mistr absurdního dramatu Sławomir Mrożek

Úředník: „Mám příkaz oznámit vám, že se ve vaší koupelně usídlil strašlivý tygr lidožrout. Vstup do koupelny pouze na vlastní nebezpečí!“ Ohey: „Hehe! To se vám povedlo!“ Úředník: Vy se smějete? Prosím, tady máte úřední zprávu. Ohey: „Ale kde by se u mě vzal tygr?!“ Úředník: „To už není moje věc. Vysvětlení se vám dostane později, až jak dopadne náš výzkum…“ Tak začíná jedno z nejslavnějších děl absurdního dramatu, hra Mučednictví Petra Oheye.

Spisovatel Sławomir Mrożek v roce 2006 | Foto: Michał Kobyliński / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)