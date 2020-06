Oblíbená přehlídka nového cirkusu proběhne ve zkrácené verzi. K navštívení bude od 18. do 25. srpna v Letenských sadech.

„Nejdříve to vypadalo, že až do října nebudou žádné kulturní akce, dokonce jsme pak i my oznámili, že budeme nuceni Letní Letnou přesunout na příští rok,“ připomněl Jiří Turek, ředitel festivalu.

Jak se situace uvolňovala a opatření se měnila, zjistili organizátoři, že by Letná v nějaké odlehčené verzi uspořádat šla. „Vrhli jsme se do toho a udělali jsme light verzi. Neznamená to, že bude program nějak chudší. Jen bude kratší,“ vysvětlil.

Festival oproti normálním dvěma týdnům poběží jen osm dní a z původních čtyř zahraničních souborů vystoupí jen dva.

„Abychom udrželi limity, které jsou pořád v plánu, bude open air aréna oplocená a bude se vybírat vstupné,“ prozradil Turek. „Samozřejmě ale budou i nějaká open air představení, která budou standardně zadarmo,“ dodal.

Ze všech stran

Přehlídku zahájí španělský soubor Voalá s inscenací Voalá Station. „Celé představení bude na jeřábu a bude vidět ze všech stran,“ popisuje ho Turek. Druhé zahraniční vystoupení nabídne Galapiat Cirque z Francie, který se na Letní Letnou vrací po osmi letech. „Představení se jmenuje Osel a mrkev. Diváci budou mít možnost vidět světovou premiéru,“ láká na něj ředitel festivalu.

Dalším tahákem je nový dokument Provazochodkyně nad Prahou, který pojednává o netradičním zahájení loňské show. Tehdy se umělkyně Tatiana-Mosio Bongonga prošla bez jištění ve výšce 35 metrů nad Vltavou po 350 metrů dlouhém laně.

„Natočili jsme třicet hodin materiálu, ze kterého je nakonec padesáti minutový snímek. Premiéra filmu proběhne zdarma,“ popisuje Ivana Pěkná Vrbíková, manažerka festivalu.

Zapojovat se mají i malí diváci

Z české scény se diváci mohou těšit mimo jiné na Cirk La Putyka a Losers Cirque Company. Obě skupiny chystají společnou improvizaci pod názvem Be Together.

„Ve vystoupení budeme zapojovat docela často diváky. I proto, že lidé nebudou sedět v lavičkách nebo na lavicích,“ láká Petr Horníček z Losers Cirque Company.

Ta předvede i kompilaci všech svých sedmi představení. „Zajímavé bude, že to bude celé pozpátku, takže se dostaneme až k začátku,“ vysvětluje.