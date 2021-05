Uspokojivější jsou podle něj pouze víkendy, kdy na expozice moderního umění do Sovových mlýnů zavítá okolo 150 návštěvníků. Ten, kdo nerad čeká ve frontách, má nyní ideální příležitost k návštěvě.

Podle Pospíšila bude letošní sezona pro kulturu v Praze velmi slabá kvůli absenci zahraničních turistů. Ti za běžného stavu tvoří přibližně polovinu obdivovatelů sbírek nashromážděných Medou Mládkovou.

Stále se vyrovnávají s následky požáru

„Často chtějí vidět Františka Kupku, ve chvíli, kdy se jeho obrazy ve světě draží za miliardy, je nízká návštěvnost muzea velmi smutná,“ říká Pospíšil. V březnu se totiž v aukční síni v Londýně vydražilo jedno z Kupkových děl nazvané Tryskání II (Le Jaillissement II) za 230 milionů korun, čímž se abstraktní umělec stal nejdražším českým malířem vůbec.

Podle Pospíšila se Museum Kampa, které je neziskovou organizací, minulý rok propadlo do ztráty 15 milionů korun a letos se blíží už k sedmi milionům. Sovovy mlýny se kromě pandemie také stále vyrovnávají s následky požáru, ke kterému došlo loni v červenci. Plameny tehdy vyšlehly v technické místnosti, ta však na dokončení oprav stále čeká.

15. července 2020 zachvátil technickou místnost Musea Kampa požár

Do června by ale měly být hotové restaurátorské práce na většině děl, které tehdy poškodil kouř, jenž se skrze vzduchotechniku linul do depozitáře a umělecké předměty pokryl vrstvičkou popela. Dílům se soustavně věnuje čtveřice restaurátorů z ateliéru docenta Adama Pokorného. Podle Pospíšila si ale obnova několika málo kusů vyžádá specifický postup, vše hotovo by podle něj mělo být do konce léta.

Výstava snad vyvolá veřejnou diskuzi

V pátek instituce odstartovala volně přístupnou výstavu Rudé století v prostoru mezi Werichovou vilou a Museem Kampa. Ta návštěvníkům na 24 venkovních panelech ukazuje dějiny extrémistické strany, jejímiž členy u nás bylo postupně šest milionů osob. Doprovodí ji i komentované prohlídky.

Jeden z panelů zachycuje i prezidenta Miloše Zemana na sjezdu KSČM v Nymburce v dubnu 2018. Vedení muzea očekává, že přehlídka vyvolá veřejnou diskuzi.„Ukazuje, co komunismus znamenal pro život v Československu a jak výrazně ovlivňuje i dění dnes,“ řekl Jan Kalous, ředitel Muzea paměti XX. století, které expozici spolupřipravovalo.

Kromě toho je již od loňského prosince připravená výstava českého sochaře Vladimíra Janouška, kterou veřejnost kvůli restrikcím nemohla navštívit.