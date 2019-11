Muzikál vypráví o životním osudu legendární nekonformní císařovny Elisabeth Bavorské, manželky císaře Františka Josefa I. zvané Sisi, která se vzhledem ke svému charakteru těžce vyrovnávala se zvyklostmi konzervativního císařského dvora.

„Libretista Kunze líčí Elisabeth jako moderní ženu, která se ‚pouze‘ narodila a žila na nevhodném místě v nevhodnou dobu, a představuje její život jako celoživotní milostný tanec se smrtí. Tedy osudovou postavou pohledného muže, který jí byl již od dětství nablízku v klíčových okamžicích jejího života,“ popisuje pojetí autorů dramaturg Pavel Bár.

Česká premiéra díla zazní v hudebním nastudování Kryštofa Marka a v překladu Michaela Prostějovského, který do češtiny převedl již několik děl této uznávané autorské dvojice. „Muzikál Elisabeth znám od jeho světové premiéry a patří mezi moje nejoblíbenější. Měl jsem ohromnou radost, když se Divadlo J. K. Tyla rozhodlo jej uvést,“ říká Prostějovský.

Divadelní podívaná

Že se diváci mají na co těšit, potvrzuje i režisér inscenace Lumír Olšovský: „Elisabeth přináší nejen podmanivý příběh doprovázený působivou hudbou, ale také velkou divadelní podívanou, v níž se mimo jiné vystřídá téměř dvě stě padesát kostýmů Romana Šolce.“

Do náročné titulní role byly po konkurzech a osobním schválení autory obsazeny sólistka muzikálového soubo- ru Soňa Hanzlíčková Borková a hostující muzikálová a oper- ní zpěvačka Michaela Gemrotová.

„Po celou dobu zkoušení jsem se snažila zůstat optimistická a nepřipouštět si, jak je ta role obrovsky těžká a nezvládnutelná,“ podotýká Soňa Hanzlíčková Borková. „Je to nádherný a silný příběh o ženě, která byla plná života a která chtěla zkoušet a zažívat nové věci. Přísná pravidla, stálé zákazy a příkazy co má a co nemá dělat, ji ale vedly k velice přísnému a chladnému jednání,“ doplnila Michaela Gemrotová.

Vraha Sisi Luigiho Lucheniho ztvární Lukáš Ondruš v alternaci s Martinem Holcem, v uhrančivé roli Smrti se představí Pavel Režný nebo Jan Kříž, jehož muzikálová kariéra začala před dvanácti lety právě v Plzni.

Od světové premiéry Elisabeth v Divadle Na Vídeňce v roce 1992 ji viděly jen ve Vídni dva miliony diváků. V Plzni bude uvedena ve spolupráci s Vereinigte Bühnen Wien (Spojené scény vídeňské), patřící mezi celosvětově nejvýznamnější muzikálové producenty.