Na led! S výmluvným názvem je v Paláci Kinských na pražském Staroměstském náměstí k vidění osobitá výstava a milá pocta hokeji, jehož mistrovství světa v pátek v České republice začíná. Dokazuje mimo jiné, že fenomén hokeje a bruslení nemusí být jen vášní sportovních fanoušků či hráčů. Může zajímat a bavit i umělce napříč dobou i žánry.

Cimbálovka Grajcar hraje na ledě Bohemian Rhapsody | Foto: Deník/Jana Podskalská

Projekt Národní galerie Praha demonstruje propojení umělců a sportu na ledě opravdu názorně. Ve stovce prací z českých institucionálních i privátních sbírek jsou k vidění až do 27. října jak staří mistři, tak hravé instalace tvůrců současných. Vedle Pietera II. Brueghela, Karla Purkyně či Vlastimila Beneše, skic různých kluzišť a začátků bruslení proto najdeme třeba originální „kolážové“ hokejky Jiřího Koláře, lopaty, hrabla a motyky, které stvořil z hokejových holí Krištof Kintera nebo nafukovacího hokejistu zavěšeného mezi panty dveří. Dojde i na nahé hokejisty. Ale o tom později.

Historie i legrácky

Kurátoři připomínají kromě jiného šampionát ve švédském Stockholmu roku 1969, který se stal po srpnové invazi 1968 i symbolem boje politického (původně se měl konat v Praze, komunisté se ale obávali masových projevů, proto bylo hostitelem švédské město). Československé mužstvo odehrálo své zápasy v dresech, kde si pěticípou hvězdu ve státním znaku na protest přelepilo černou páskou. Dodejme, že vyhrálo nad Sověty dvakrát a bylo to dojemné morální zadostiučinění.

Nechybí velké barevné fotografie z euforických oslav vítězství v hokejovém turnaji století při olympiádě v Naganu na Staroměstském náměstí z roku 1998, důmyslně vyplňující okna galerie, jež vedou právě na náměstí. Jaroslav Kučera na nich zachytil rozjásané tváře a pozdravy lidí, kteří tu české hokejisty po triumfálním návratu vítali s vlajkami. Při pohledu na ně jako by na člověka i v galerijních zdech dýchla atmosféra těchto emotivních dnů.

Euforie oslav vítězství v Naganu na oknech galerieZdroj: Deník/Jana Podskalská

Velkou fotografií se ovšem připomíná i jiné uskupení: výtvarníci, kteří si říkali Šmidrové a kteří v klubu zvaném Paleta vlasti holdovali hokeji nejprve pro legraci, později discplinovaně. „Do branky jsme nasadili Huga Demartini - ten v životě na bruslích nestál, ale měl geniální postřeh. Z branky přes hřiště jsme ho tlačili… První utkání proti FAMU (podobní šílenci) jsme vyhráli… Když ale chlapci začali trénovat posedmé, věděl jsem, že tohle už nemá s pojetím šmidrovství nic společného, a jednoduše jsem to vzdal,“ vzpomíná ve svých poznámkách v popisku malíř a hudebník Jan Koblasa na klub, kam patřili také Theodor Pištěk a Karel Nepraš.

Muži bez dresu

Tradiční pocty hokeji a fotografické vzpomínky se střídají s díly nejmladší generace, jež nachází ve sportu i jiné, méně viditelné motivy. Odvážně pojednala téma Laura Limbourg, jejíž červený, lehce rozmazaný obraz zachycuje nahé hokejisty bez dresů, odpočívající v šatně po zápase. Nápaditý portrét mužů, které známe jen jako aktéry tvrdého sportu a kteří jsou bez ikonického oděvu náhle stejně zranitelní jako kdokoli jiný.

Několik podnětných děl tu má Pavel Jestřáb. Jako hodonínský rodák nabízí krásně podvratné vtipné video, v němž spojil klučičí vzpomínku na ikony (včetně kapely Queen) se zdejším folklórem i světem hokeje. Ve videu vystupuje místní cimbálovka Grajcar přímo na ledě, v hokejových dresech, na nichž má navlečený lidový kroj. Místo obligátní písně We are the Champions však muzikanti na bruslích sdružení kolem cimbálu hrají s chutí Bohemian Rhapsody.

Terminátor Sawchuk

Jinde, na fotografickém diptychu zase připomíná slavného kanadského brankáře ukrajinského původu Terryho Sawchuka, jenž od začátku kariéry (1949) až do roku 1962 nenosil masku a měl tvář plnou jizev. Jestřáb s pomocí umělé inteligence oživil jeho známý portrét z Life Magazine (1966), pro nějž vizážista zrekonstruoval brankářovy šrámy na obličeji utržené během kariéry v NHL. Tvrdou ligou prošel Sawchuk téměř jako filmový Terminátor, aby nakonec zemřel po prachsprosté opilecké potyčce s jiným hokejovým hráčem na následky vnitřního krvácení. I tak může vypadat tvář hokeje.