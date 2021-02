Poté jmenoval dočasným ředitelem NK Víta Richtera, který knihovnu povede do konce dubna. Z pěti zájemců do druhého kola konkurzu postoupila ještě ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK Klára Rösslerová. Zaorálek se rozhodl na základě jejich koncepcí, pohovoru s komisí a výsledků manažersko-psychologického testu.

"Jsem rád, že Národní knihovnu po letech povede knihovník - odborník, který ji zná jako málokdo a má tak jasnou představu, kam a jak tuto důležitou státní instituci posunout, zmodernizovat. Nechybí mu ani manažerské zkušenosti, protože zde řídil velký a důležitý odbor, a zároveň se podílel a vedl za Národní knihovnu řadu mezinárodních výzkumných projektů," uvedl ministr Lubomír Zaorálek.

Před Kocandou vedl knihovnu Petr Kroupa, který byl odborností památkář. Bývalý vězeňský kaplan a člen vedení Českobratrské církve evangelické Kocanda nejvýznamnější knihovnu v zemi řídil od roku 2017, kdy ho jmenoval ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Kocandovo jmenování vyvolalo protesty odborářů, podle nichž neměl nový ředitel náležité odborné zkušenosti. S Kocandou do knihovny přišli i další lidé z vězeňské služby.

Projekt e-knihovna vyvolával otázky

Zaorálek ho odvolal z funkce kvůli nesrovnalostem v projektu e-knihovna, které prověřovala policie a Bezpečnostní informační služba. V projektu šlo o dotaci evropských fondů za 144 miliony korun. Dlouhodobě Zaorálkovi vadil i pomalý postup další fáze rekonstrukce Klementina, které je sídlem NK. Kocanda uvedl, že sporný projekt e-knihovny sám ukončil. Hlavní jeho ideou měla být integrace databází, digitálních knihoven a dalších informačních zdrojů knihoven pomocí jednoduchého rozhraní.

Dlouholetý pracovník NK Richter, který Kocandu dočasně nahradil, uvedl, že projekt e-knihovny byl připraven mimo knihovnickou část instituce. "Snažili jsme se zjistit, co obsahuje, na co tam jsou určené peníze. To jsme se nikdy nedozvěděli, projekt byl prostě podán. V řadě případů to duplikovalo to, co dnes knihovna provozuje, v některých případech ta integrace neměla ani smysl," řekl již dříve ČTK. Je podle něj škoda, že knihovna přichází o dotaci 144 miliony korun, protože by potřebovala velké investice do informačních technologií.

Specialista na digitalizaci

Tomáš Foltýn vystudoval obor kulturní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Od roku 2007 pracuje v Národní knihovně. Působil jako projektový manažer v oddělení digitalizace, jako vedoucí oddělení tvorby a správy metadat, od února 2012 byl vedoucí oddělení strategického plánování digitalizace knihovních fondů. V lednu 2013 byl jmenován ředitelem odboru správy fondů.

Podílí se na řešení národních a mezinárodních výzkumných projektů, je odborným garantem dotačního programu VISK 7, členem Ústřední knihovnické rady ČR a mezinárodních oborových uskupení. Dlouhodobě se věnuje správě, ochraně a trvalému uchování novodobých knihovních dokumentů včetně digitálních dat.