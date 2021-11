Mořské sasanky, podivuhodné ryby a vážky, mamuti, zkameněliny, vltavíny, svítící meteority a uprostřed toho všeho dinosaurus v žraločích zubech. V Národním muzeu ožil podmanivým způsobem svět pravěku.

Český burianosaurus v zubech žraloků | Foto: autorka

Výstava Okna do pravěku, kterou muzeum ve středu otvírá, je dosud největší expozicí věnovanou tomuto období. Kurátoři, designéři, animátoři i architekti ji připravovali pět let a je to znát. Ve čtyřech sálech se chronologicky přenesete do známých období od prvohor až po čtvrtohory, z videí na vás dýchne atmosféra pralesů, jezer a močálů, modře světélkující stropy připomenou hladiny pravěkých moří, plavuně základy uhelných slojí.