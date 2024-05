Více než padesátiletou uměleckou dráhu mistra příšerné krásy režiséra Tima Burtona rekapituluje výstava v pražském Obecním domě. Nese název Návraty a zahrnuje téměř šest stovek děl včetně storyboardů, skic, scénografií, loutek i fotografií. Pocházejí z filmových klasik jako Beetlejuice, Batman, Střihoruký Edward a Ukradené Vánoce Tima Burtona, ale i současných autorových snímků. Divákům bude výstava přístupná od 1. května do 30. září.

Výstava Tim Burton - Návraty. | Video: Deník/Radek Cihla

Díla amerického výtvarníka a režiséra Tima Burtona byla v Praze k vidění před deseti lety v Domě U Kamenného zvonu. Expozice Návraty teď nabízí zbrusu nové pojetí a zároveň navazuje na celosvětové turné, které potěšilo návštěvníky nejlepších světových muzeí a galerií včetně Muzea Maxe Ernsta v Brühlu, Galerie umění Mori v Tokiu či Muzeu Franze Mayera v Mexiku.

Od Pee-weeho k Wednesday

Aktuální výstava připomíná Burtonovo prvotní trápení s prací animátora přes film Pee-weeho velké dobrodružství, následovaný komiksovou klasikou Batman o netopýřím muži s ústřední dvojicí Michael Keaton a Jack Nicholson až po splnění si všech snů v posledních snímcích.

Vždyť třeba v seriálu Wednesday, uváděný na Netflixu, mohl znovu představit postavy známé už z Addamsovy rodiny. Využil svůj nezaměnitelný styl, aby je nově definoval, když režíroval čtyři z osmi epizod. Nemluvě o remaku filmu Dumbo, pohádkovém příběhu o odvaze postavit se nespravedlnosti a o objevování vlastních schopností, či Sirotčinci slečny Peregrinové pro podivné děti, nabízejícím možnost nakouknout pod pokličku záhadného místa plného podivných bytostí a nadpřirozených událostí. A pak je zde i film Velké oči, který vypráví skutečný příběh jednoho z největších uměleckých podvodů 50. let minulého století.

Kostlivci i umpalumpové

„Mezi mnoha kresbami, malbami a kolážemi najdete na výstavě i loutky a filmové dekorace. Připravte se na ‚útočící marťany‘, kostlivce-tanečníky z Mrtvé nevěsty i umpalumpy z Karlíka a továrny na čokoládu, doplněné dalšími sochami fantastických, byť zatím nefilmových postav,“ láká ke zhlédnutí výstavy Kateřina Riley z Art Movement, která je za ni organizačně zodpovědná.

Zahájení výstavy Tim Burton - Návraty. Expozice potrvá od 1. května do 30. září a vidět ji můžete v Grégrově sále Obecního domu na pražském náměstí Republiky 5.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Netradiční instalaci loutek pro expozici společně vymýšleli držitel Českého lva za film Myši patří do nebe Jan Bubeníček a architektka Martina Kárová. „Jednotlivé loutky jsme uzavřeli do koulí s kukátky, takže dokud si nenajdete tu správnou dírku, nevidíte skoro nic. Což je velmi odvážné, ale na druhou stranu to pomáhá loutkám jako takovým, protože filmová loutka potřebuje stejně jako divadelní dekorace svoje světlo, prostředí, a pak se najednou rozzáří. Když ji strčíte do denního světla, je taky krásná, ale ona je prostě vyrobená proto, aby byla nasvícená. V těch koulích jsme se snažili vytvořit jakýsi nekonečný prostor, takže příchozí budou mít pocit, jako by se dívali někam do hlubiny, do výřezu. Myslím, že budou mít unikátní zážitek,“ podotkl Bubeníček.

Lovy za pokladem

Zahájení výstavy v Obecním domě se zúčastnila mimo jiné i Brandi Pomfretová z Tim Burton Productions a umělcova spolupracovnice. „Tim je fascinující osobnost, pracujeme spolu už patnáct let, spravuji mu archivy. Je to ještě větší umělec, než by si kdo dokázal představit. Je na něm zajímavé úplně všechno, například si všechno pamatuje. Třeba řekne: ‚Chci najít ten a ten obrázek či kresbu, je stará třicet let a vytvořil jsem ji ve svůj svatební den.‘ Přesně tu kresbu popíše, s kolegy se pak vydáme na lov za pokladem. A potom, co ji najdeme, vypadá přesně tak, jak říkal. Tim Burton obecně vnímá výstavu jako nadstavbu svých filmů. Až návštěvníci uvidí, jak je instalována, budou překvapeni. Jsem vděčná, jakého nového pojetí se jí dostalo,“ uvedla Pomfretová.

Pokud by měla vybrat jedno z mnoha prezentovaných děl, které je jejímu srdci nejbližší, byl by to těžký oříšek, protože pro ni mají svůj zvláštní význam všechna. „Kdybych ale přece jen měla jedno vypíchnout, jednalo by se o nejstarší dílo Tima Burtona nazvané Létající talíř a mimozemšťané. Namaloval ho, když mu bylo čtrnáct let. Bylo to v době, kdy ještě chodil do školy a kdy mu vyučující říkali, že se nikdy umělcem nemůže stát, protože neumí kreslit. A pokud tedy chce být výtvarníkem, musí malovat jako mistr,“ vylíčila Pomfretová. „Tim Burton si jako svůj vzor vybral Hieronyma Bosche, protože se mu líbil jeho ulítlý styl. V jeho díle tu inspiraci dodnes vidíme – okřídlené postavy, vyboulené oční bulvy a podobně. Když se na Létající talíř a mimozemšťany znovu a znovu dívám, představuju si při tom čtrnáctiletého Tima Burtona, který tehdy nemohl tušit, že právě toto dílo bude někdy vystaveno v rámci jeho retrospektivy,“ doplnila.

Beetlejuice na jevišti i v kině

Hrdým partnerem výstavy je mezi jinými i Hudební divadlo Karlín, které na listopad připravuje premiéru muzikálové adaptace Burtonova filmu Beetlejuice z pera Scotta Browna, Anthony Kinga a skladatele a textaře Eddieho Perfecta. Samotný příběh posouvá do další roviny nápaditou scénografií, kostýmy i světelnými efekty, za kterými stojí renomovaný light designer s desítkami let zkušeností na Broadwayi, Američan Ken Billington. Ten spolupracuje se svým krajanem, režisérem Gabrielem Barrem, mezinárodní tým doplňuje též britský scénograf Dave Benson.

Na emoce diváka navíc zaútočí i energická expresivní hudba podpořená novou zvukovou aparaturou. „Podařil se nám opravdu husarský kousek – získali jsme licenci tohoto žhavého hitu ještě před Londýnem. Česká premiéra tak bude v Praze pouhých osm let od té broadwayské,“ řekl producent české verze Egon Kulhánek. Očekává se, že se kus stane muzikálovou událostí roku. Navíc naváže na světovou premiéru filmu Beetlejuice Beetlejuice, opět v režii Tima Burtona, která se má uskutečnit 6. září.