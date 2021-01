Seriály jsou nejaktuálnější formou vyprávění. Prokázala to také pandemie choroby covid-19, která nás nedobrovolně uzavřela v našich příbytcích. A podle dostupných dat právě televize byla častým společníkem lidí během pandemie. Tedy přesněji televize nebo počítače, tablety a telefony s předplacenými internetovými videotékami typu Netflix či HBO GO.

Právě velké světové služby vydaly nemalé částky na to, aby přinesly zajímavé seriálové hity (Dámský gambit, Too Hot to Handle, Papírový dům). Loni navíc Netflixu přibylo hned několik konkurentů (Peacock, Disney+, HBO Max), kteří se budou chtít letos vytáhnout.

Právě tyto globální televize se navíc letos mají téměř všechny usadit také v České republice, a tak by ani tuzemský divák neměl přijít o jejich potenciální hity.

Hlavním trendem letošního roku budou návraty populárních příběhů a postav. Asi největší šok přišel ke konci roku, kdy byl ohlášen krátký návrat kultovního sitkomu Přátelé. Sice nejspíš půjde jen o jednu epizodu, ale zato se vší parádou: ve známých kulisách se sejdou všichni původní představitelé seriálu, který definoval devadesátá léta.

A zdaleka nepůjde o návrat jediný. Diváci se budou moci vydat také do světa hobitů a elfů v obřím seriálu Pán prstenů, který za čtvrt miliardy dolarů točí stanice Amazon Prime. Snad. Produkce je velmi náročná a je možné, že se premiéra prvních dílů letos nestihne.

Zločiny velké Prahy

Hvězdně obsazený a s nádechem návratu k populárním seriálům Hříšní lidé města pražského či Četnické humoresky. S touto pověstí se na obrazovky blíží seriál Zločiny Velké Prahy, v jehož hlavních rolích se představí Jaroslav Plesl, Jiří Langmajer a Denis Šafařík.

Výchozí premisa je slibná. Dne 1. ledna 1922 sloučili centrální Prahu s třiceti osmi městy a obcemi, které ji obklopovaly. Vznikla tak Velká Praha a pražská státní policie začala pracovat tam, kde dosud působilo jen četnictvo.

„Jsou to případy, které se skutečně staly, byť byly různě přetransformovány tak, aby to bylo pro diváky zajímavé,“ prohlásil spisovatel a scenárista Michal Dlouhý, který stál i za úspěšnými Četnickými humoreskami. „Zločiny byly ty nejzávažnější trestné činy, které řešily krajské soudy, a samozřejmě byly mezi nimi i ty hrdelní, což byly vraždy, zabití, násilná smilstva a loupeže,“ osvětlil loni autor název seriálu, který nabídne celkem deset epizod.

Bel-air

Seriál Fresh Prince na počátku devadesátých let uvedl do velkého světa Willa Smithe. Zahrál si floutka z Filadelfie, který je na polepšenou poslán ke svému strýčkovi bydlícímu v prestižní losangeleské čtvrti Bel Air. Smithův hrdina tu pak nabourává snobské prostředí, ale zároveň se učí být dobrým člověkem. Z virálního videa, jehož autor vytvořil fiktivní trailer k novodobému pojetí tohoto příběhu, se stal takový hit, že nový seriál skutečně vznikne.

Přátelé

Když se v roce 2004 loučili s diváky, sledovalo je najednou více než 52,5 milionu Američanů. Končila jedna éra nejen televizní zábavy, ale jedna část životů dvacátníků, kteří si se svými Přáteli prošli zákrutami mladé dospělosti. O návratu Přátel se spekulovalo dlouhá léta, jednotliví herci po tom doslova volali vždy v některé části svých kariér. Ale až nyní se to nejspíš opravdu stane skutečností. Přátelé by se měli objevit ve svých starých kulisách (kavárna, Moničin obývák), a to pěkně v plném složení.

Hlava Medúzy

Od pondělí 11. ledna 2021 nasadí Česká televize do vysílání nový osmidílný detektivní seriál Hlava Medúzy. Vysílat ho bude na programu ČT1 od 20:10. V hlavních rolích příběhu, který je situován do prostředí brněnských kriminalistů, se představí v roli šéfky mordparty Jitka Čvančarová, dále ve vyšetřovacím týmu hrají Jiří Dvořák, Michal Isteník a Petra Bučková. Seriál režíroval Filip Renč, scénář napsal Petr Hudský (Labyrint).

Noční hlídka

Již na počátku ledna odstartoval na BBC seriál Noční hlídka (v originále The Watch) na motivy stejnojmenné fantasy Terryho Pratchetta. Reakce na první díl jsou zatím rozporuplné, ale snad se seriálu konečně podaří prolomit prokletí, které adaptace pratchettovského díla stíhají.

Pán prstenů

Možná to bude hit až roku 2022, protože produkce seriálu Pán prstenů je natolik náročná a nákladná, že ji pandemie může fatálně narušit. Nicméně prozatím stále stanice Amazon Prime počítá s premiérou prvních osmi epizod v roce 2021.

Nač se mohou fanoušci světa J. R. R. Tolkiena těšit? Nebojte, nepůjde o převyprávění událostí, které znáte z klasické trilogie (knižní ani filmové). Tvůrci seriálu se vydávají dále do hloubek této mimořádně košaté mytologie a chtějí vyprávět události, které putování Froda předcházely.

Ambice celého projektu jsou obdivuhodné, což odpovídá slávě předlohy i ceně, již musela televize zaplatit za práva (250 milionů dolarů). A omračující je i rozpočet seriálu. Každá z pěti sérií, které se v tuto chvíli připravují, by měla vyjít na 100 až 150 milionů dolarů, za což by se natočil poměrně pompézní velkofilm.