Nejen český Jack London. Od smrti Boba Hurikána uplynulo 55 let

Co na tom, že se narodil se jménem Josef Peterka. Národ českých trampů si ho bude na věčné časy pamatovat jako Boba Hurikána. Spisovatele, cestovatele, muzikanta a autora Dějin trampingu zavedly jeho toulavé boty až do orientu. Dnes je to přesně 55 let, co tento dobrodruh zemřel.

Spisovatel, dřevorubec, cestovatel, písničkář. Takový byl Josef Peterka alias Bob Hurikán, otec českého trampingu. | Foto: Archiv