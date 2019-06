Knižní pulty nabízejí jako obvykle nepřebernou škálu titulů. Vyberou si všichni milovníci krváků či fantasy, čtenářky vyhledávající ženské romány, příznivci cestopisů a rad na dovolenou i nejmladší čtenáři a teenageři.

Pro ženy

Dámy mají přednost, takže nejprve z jejich šuplíku. Novinka Tiché roky od Aleny Mornštajnové, mistrné pozorovatelky rodinných vztahů, lidských zápasů a hledání štěstí patří k četbě, která nezklame. Minimálně proto, že její knížky jako by odrážely životy většiny z nás. Pro ty, co neseženou knihu, je tu i svižně vypravená audioverze, kterou načetli Miroslav Hanuš a Klára Suchá.

Odvážné cestovatelky, které nutně nemusí mít všechno naplánované, možná potěší útlá cestopisná kniha Marie Třešňákové Potkala jsem Sicílii aneb Neberte to osobně. Dílko nedávno zesnulé autorky je souborem vtipných příběhů, jež Třešňáková čerpala z osobních zážitků při dvacetiletém poznávání Sicílie.

Pánský šuplík

Příznivci náročnější četby ocení nový román kontroverzního francouzského spisovatele Michela Houellebecqa. Jmenuje se Serotonin a nabízí nemilosrdné bilancování šestačtyřicátníka, který vzpomíná na bývalé lásky. A nebyl by to Houellebecq, kdyby tu chybělo naturalistické líčení sexuality a zároveň melancholické úvahy nad vztahy obecně.

Z detektivního žánru je tu například Code 93, román oceněný letos prestižní Prix Maison de la Presse. Thriller Francouze Oliviera Norka z předměstí Paříže šokuje autentičností vycházející z autorovy znalosti prostředí i vyšetřovacích postupů je totiž sám kriminalistou.

Tipem pro teenagerky nechť je vtipná knížka mladičké autorky Clémentine Beauvais Královny ošklivek, jež se stala ve Francii bestsellerem a dočkala se i divadelní úpravy. Jsou to lehkým perem napsané trable tří holek, které nepatří právě k obdivovaným kráskám ve třídě. Zato ale znají cenu přátelství.

To se ještě utuží poté, co zjistí, že všechny potřebují být 14. července v Paříži. A protože je léto, odvážně vyrazí z městečka na východě Francie na kole. Nejen že cestou získají pozornost médií, ale především tenhle výlet změní je samotné.

Do dětského batůžku

Pro malé čtenáře komiksů je tu z dílny tria Stephen Davies Luke Pearson Seaerra Millerová další příběh zábavné hrdinky známé i ze seriálu Netflixu. Hilda a parádní slavnost zavádí modrovlasou mudrlantku a její mámu do uspěchaného města Trolberg. To se ani v nejmenším nepodobá krásné divočině, kterou musely opustit. Hilda si ale umí najít důvod k dobrodružství.

Odlehčený pohled do zákulisí dětského fotbalu nabízí Španěl Roberto Santiago. Záhada sedmi gólů do vlastní branky je druhá ze série jeho fotbalových detektivek. A pokládá provokativní otázku: Je možné vyhrát fotbalový zápas, i když nedáte jediný gól? Že to není úplně fair play, je nabíledni.

Pro všechny

A tak trochu pro celou rodinu může být nestárnoucí dílo jednoho ze zakladatelů žánru literatury faktu v někdejším Československu Vojtěcha Zamarovského Za sedmi divy světa. Vyšlo před padesáti lety a čas od času se vrací.

Aktualizované vydání, jež bude na pultech od 18. června, zahrnuje mapy, fotografie, klasické i nejnovější rekonstrukce dávno zaniklých starověkých staveb a děl. Egyptské pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Artemidim chrám v Efesu, Feidiův Zeus v Olympii, Rhodský kolos či maják na ostrově Faru. Třeba vás inspiruje k cestě alespoň za jedním z nich.