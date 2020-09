Důstojná pocta, jakou si berlínský rodák Helmut Newton bezesporu zaslouží. I tak se dá označit film německého režiséra Gera von Boehma, který zachycuje pozoruhodnou osobnost fotografa, jenž ovlivnil nejen světovou módní fotografii.

Portrét nese název Helmut Newton: Nestoudná krása a byl zařazen do oficiálního výběru letošního MFF Tribeca. Teď ho mohou vidět v kinech i čeští diváci.

Milník fotografie

Letos by tento světoběžník oslavil stovku k tomuto výročí také dokument vznikl. Svým provokativním a přitom precizním přístupem Newton navždy změnil pojetí žánru módní fotografie i aktů. Stal se vzorem a ikonou pro další fotografy a umělce.

Známým celebritám dal svým objektivem nový výraz, jinou dimenzi. Liz Taylor s papouškem v bazénu, Catherine Deneuve v černém negližé s cigaretou ležérně ve rtech, sexy jako nikdy, Isabella Rossellini v rukou Davida Lynche.

„Když fotí, dostane tam podstatu osobnosti, situace,“ říká herečka, známá mimo jiné z Lynchova slavného Modrého sametu. „David mě na fotce drží za krk a je v tom vše on je autor a já loutka. Museli jste to přijmout, nebo jít od toho.“

Způsob jeho práce nejlépe vystihuje šéfka módního časopisu Vogue Anna Vintoure: „Když jste mu dali zakázku, nemohli jste čekat, že dostanete krásku na romantické pláži. Takový prostě nebyl.“

Snímek je plný půvabných komentářů Newtonových modelek i kolegů, své si k tomu ovšem řekne i sám fotograf díky archivním záběrům. A dokládá, že kromě kreativity měl i pověstný židovský smysl pro humor. „Říct vám o sobě všechno? No to ne, něco si musím přece nechat v rukávu ještě pro ty, co mají víc peněz než vy,“ žertuje s režisérem staršího dokumentu.

Jakmile ale dojde na fotoaparát a do ateliéru vkročí modelka, je konec legrace a soustředěně se pracuje. S herečkou Sigourney Weaver, v tmavé přiléhavé kombinéze a staženými vlasy takřka k nepoznání. Nebo se zpěvačkou Grace Jonesovou. Všechny rády vzpomínají. Na tvůrcovo trpělivé čekání na světlo, správný úhel stínu, barevný odstín. „Jeho fotky byly kapku perverzní, to jo. Ale nikdy nebyly eroticky prvoplánové, měly svou hloubku, vyprávěly příběhy,“ líčí Jonesová.

Je to poctivý, svižně a zábavně natočený dokument. Nepomíjí ani Newtonovu tragickou smrt při autonehodě, ani jeho odkaz. Mimořádného fotografa a muže nad věcí, který se nikdy necítil být umělcem. Bavit se u něj nebudou jen fotografové.