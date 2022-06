Fanoušky reality seriálu podle něj čeká fascinující a nepředvídatelná cesta, během níž projde 456 soutěžících z celého světa situacemi plnými napětí a zvratů. Na vítěze na jejím konci čeká 4,56 milionu dolarů, což je v přepočtu zhruba 107 milionů korun.

Baby Yoda sahá po srdci diváků. Disney+ láká i na mrňouse ze Star Wars

V tiskové zprávě pak pro jistotu zástupci Netflixu zdůraznili, že to nejhorší, co se účastníkům této verze Hry na oliheň stane, bude odchod domů s prázdnýma rukama. Nepůjde v ní tedy o boj na život a na smrt, tentokrát se pořadatelé obejdou bez střílení do lidí. Existence reality show Squid Game je však obzvláště ironická, protože původní série měla být usvědčující kritikou kapitalismu. Jde tak samozřejmě jen o další příklad toho, jak lze zábavu zpeněžit.

Kdy bude reality show Squid Game: The Challenge spuštěna, zatím není známo. Kromě toho, že pořad bude mít deset epizod a pro zájemce již byla spuštěna registrační webová stránka. Jediným požadavkem je pouze dobrá angličtina. Soutěžící se tak nemusejí bát, že by bylo potřeba nakoukávat seriál, jehož druhou sérii už mimochodem Netflix ohlásil.

Projekt se okamžitě po své premiéře v loňském roce zařadil mezi nejúspěšnější pořady, jaké ve své historii společnost Netflix odvysílala.