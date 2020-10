Sedmasedmdesátiletá Glücková publikovala 12 sbírek básní a také několik svazků esejů o poezii. Ústředními tématy děl básnířky jsou po celou dobu její tvorby dětství, rodinný život a blízký vztah s rodiči a sourozenci, inspiruje se ale také mýty a klasickými motivy, uvedl předseda Nobelova výboru pro literaturu Anders Olsson.

Za sbírku veršů Divoký kosatec Glücková v USA obdržela již v roce 1993 Pulitzerovu cenu. Dějištěm je autorčina vlastní zahrada, v níž se prolínají a doplňují tři hlasy: hlas lidské postavy, hlas rostlin a hlas Boha. Kniha nazvaná Noc věrnosti a ctnosti pak odráží především stárnutí a otázku smrtelnosti.

Ocenil ji i Obama

Glücková, která má maďarsko-židovské kořeny, se narodila v New Yorku v roce 1943. Jako básnířka debutovala v roce 1968 sbírkou Firstborn. V současné době se kromě psaní věnuje také výuce angličtiny na Yaleově univerzitě. Bývalý americký prezident Barack Obama předal Glückové v roce 2015 National Humanities Medal, nejvyšší státní vyznamenání za příspěvky humanitním vědám.

Nobelova cena za literaturu má obvykle každý rok jen jednoho laureáta. Výjimkou byl loňský ročník, kdy Švédská akademie vyhlásila současně držitele za roky 2018 a 2019. Cena totiž nebyla v roce 2018 udělena kvůli sexuálnímu skandálu, který touto institucí otřásl.

Loni dostali Nobelovu cenu za literaturu polská spisovatelka Olga Tokarczuková (za rok 2018) a rakouský dramatik Peter Handke (za rok 2019). Udělení ceny Handkemu vyvolalo mnoho kritiky kvůli obdivu, který literát projevoval bývalému srbskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi, jenž byl u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii souzen pro genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kvůli koronaviru se letos předání Nobelových cen uskuteční bez osobní účasti laureátů. Ceremoniál se každoročně koná 10. prosince, v den výročí úmrtí zakladatele ceny a vynálezce dynamitu Alfreda Nobela. S oceněním se letos pojí odměna deset milionů švédských korun (25,9 milionu Kč), což je o milion švédských korun více než loni.

Odborníci na Glückové oceňují nadčasovost tvorby

Za ojedinělý hlas v současné americké, ale i světové poezii označil tvorbu americké básnířky a čerstvé nositelky Nobelovy ceny Louise Glückové anglista a nakladatelský redaktor Petr Onufer. "Mám radost, proslunilo mi to den. Je to kněžna současné americké poezie, výtečná autorka s mimořádným citem pro jazyk a pro obrazové vyjádření a s naprosto ojedinělým hlasem v současné americké poezii," řekl ČTK. Nakladatelství Argo, kde Onufer pracuje, vydalo Glückové sbírku Noc věrnosti a ctnosti. V češtině vyšla také její sbírka Divoký kosatec.

"Vychází z bohaté americké tradice básníků jako je Emily Dickinsonová, T. S. Eliot, Richard Wilbur…ale dneska její hlas v americké poezii a řekl bych, že i ve světové poezii je vlastně ojedinělý," uvedl Onufer. V její tvorbě podle něj zaznívají i ženská témata. "Je to ženské v tom, že to je nesmírně nadčasové. Populární témata tam zazní, ale nejsou traktována nějakým aktuálním jazykem, protože Louise Glücková je básnířka, která dokáže převyprávět Danta," uvedl Onufer.

Čerpá z několika tisíc let literárního vývoje, nějaké efemérní jevy, pěna dní a slovník 21. století ji moc nezajímají. Ji zajímají odvěké velké koncepty, o kterých mluví velmi nenápadně a velmi tiše. O to je potěšující, že dostala takhle exponovanou cenu, která její dílo může proslavit i u čtenářů, kteří by se k ní jinak nedostali," uzavírá Onufer.

"Dojmy z udělení Nobelovy ceny Glückové mám úžasné, já jsem to oplakala. Autorka vychází ze svých vlastních životních zkušeností, do básní promítá to, s čím se potřebuje vyrovnat, co nějakým způsobem zpracovává nebo už zpracovala, a chce nám ukázat, jak," řekla ČTK Tereza Vlášková, která přeložila sbírku Glückové Noc věrnosti a ctnosti.

Autorka podle ní zároveň hodně píše o soužití s přírodou a o naplňování tužeb v různých stádiích života. "Její styl se neustále mění postupem k tomu, jak směřuje k uzavření životního cyklu," míní. "Při práci s jejími texty jsem prožila období klidu. Odjela jsem tehdy na tři čtvrtě roku do Anglie, byla jsem na místě, kde jsem nikoho neznala a přesto jsem měla pocit, že trávím ten čas pomalu i s člověkem, který mě dobře zná a kterého znám dobře já. Bylo to takové opravdu poklidné, lyrické až pohádkové," dodala.

