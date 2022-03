Mezinárodní knižní veletrh a festival Svět knihy Praha zrušil účast Ruska na letošním ročníku. Svaz českých knihkupců a nakladatelů ale odmítá lživé zprávy na sociálních sítích, podle kterých tuzemští vydavatelé dostali „příkaz shora“, aby ruské autory začali cíleně ignorovat. „Není to nic, co by mohly profesní organizace vymáhat. Vydání knihy a její prodej je právní vztah mezi jednotlivými nakladateli a majiteli autorských práv,“ říká ředitelka sekretariátu svazu Marcela Turečková. „Pokud k omezení spolupráce s ruskými autory dojde, půjde o individuální rozhodnutí,“ zdůrazňuje.