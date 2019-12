Znáte bigglesovky? poprvé je u nás mladí kluci a holky četli v tragickém roce 1938, znovu pak během neméně dramatického roku 1969. Po revoluci patřila dobrodružství odvážného pilota k první západní literatuře, která se k nám dostala. Teď se Biggles opět vrací. Najde nové fanoušky?

William Earl Johns - Biggles od velbloudích stíhaček | Foto: Prostor

Před necelými šesti hodinami zabil jakéhosi letce. Šest jich sestřelil za uplynulý měsíc nebo to byl rok? Ale! Už na to zapomněl! Čas jako by se až podivně natahoval. Co mu na tom záleželo! Věděl, že někdy zemřít musí, a dávno se tím přestal trápit…