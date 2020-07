Během následujících šesti měsíců si každý může stáhnout aplikaci Earth Speakr a oživit tak své prostředí pomocí hravé interaktivní technologie. Děti a mladí lidé do 17 let se mohou rozhodnout, zda se stanou součástí díla skrze svůj hlas, který věnují čemukoliv v jejich blízkosti - stromu, slupce od banánu, obloze či ulici – čímž získají možnost promlouvat ke svému okolí a planetě. Jejich kreativní poselství budou sdílena na stránce www.earthspeakr.art a plně prožita prostřednictvím rozšířené reality přímo v aplikaci.

„Earth Speakr je kolektivní umělecké dílo, které vyzývá děti, aby se staly umělci. Výsledek, který z Earth Speakru vznikne, závisí na samotných Earth Speakrech a jejich kreativitě či fantazii. Umělecké dílo se bude skládat z jejich myšlenek a vizí, obav i nadějí. To, co vytvoří, může být hravé či rozmarné, vážné nebo poetické. Neexistuje správné ani špatné řešení, důležité je, že se každý může jednodušše zapojit. Earth Speakr dává dětem prostor, aby skrze svá srdce i mysl promluvily a podílely se tak na formování našeho světa i celé planety, a to nejen dnes ale i v budoucnu,“ sdělil umělec Olafur Eliasson.

„Často se u dětí očekává, že budou ve škole pozorné a budou dodržovat pravidla. Nyní je však řada na nás dospělích, abychom poslouchali, co nám děti a mladí lidé chtějí sdělit. V programu Earth Speakr dává Olafur Eliasson dětem jedinečnou příležitost kreativně a promyšleně přicházet s nápady, které mají potenciál prospět budoucnosti všech lidí žijících v Evropě. Díky hlasovým nahrávkám, které budou přenášeny přímo do středu utváření evropské politiky, dává Earth Speakr mladým lidem prostor vyjádřit se. V zájmu naší společné budoucnosti bychom měli pozorně naslouchat,“ řekl Heiko Maas, ministr zahraničních věcí Spolkové republiky Německo.

Aby mohl Olafur Eliasson společně s jeho studiem zahrnout co nejvíce lidí, vyvinuli převážně digitální umělecké dílo s podporou rozsáhlého týmu, včetně dětí, vědců a dalších odborníků. Aplikace Earth Speakr je k dispozici ve 24 úředních jazycích Evropské unie a je dostupná po celém světě. Projekt navíc navazuje partnerství s rozrůstajícími sítěmi muzeí, knihoven a vzdělávacích institucí, jako je např. Goethe-Institut, které pomáhají se sdílením uměleckých děl online či napřímo, kdykoliv a odkudkoliv je to možné i v době sociálního distancování.

Podívejte se, jak Olafur Eliasson prochází uměleckým dílem Earth Speakr:

Zdroj: Youtube

Kdo je Olafur Eliasson



* Dánsko-islandský umělec Olafur Eliasson (narozen 1967) používá k vytvoření svých děl sochy, malby, fotografie, filmy, instalace a digitální média. Do Eliassonova umění jsou zakomponovány jeho vlastní zájmy spojené s vnímavostí, pohybem, ztělesněnou zkušeností, pocity sebe samého i celého společenství.



* Jeho tvorba se neomezuje pouze na muzea a galerie, ale zapojuje širokou veřejnost prostřednictvím architektonických projektů, zásahů do městského prostoru, uměleckého vzdělávání, utváření politiky a opatření v oblasti klimatu.



* Eliasson je mezinárodně známý pro své veřejné instalace, které zpochybňují způsob, jakým vnímáme a spoluvytváříme naše prostředí. V roce 2003 vytvořil pojekt The Weather, zářící vnitřní slunce zahalené mlhou v Turate Hall v Tate Modern v Londýně. V roce 2008 Eliasson postavil čtyři rozsáhlé umělé vodopády podél břehů Manhattanu a Brooklynu určené pro vodopády v New Yorku.



* Zkoumal také potenciál umění řešit změnu klimatu: pro společnost Ice Watch vytvořil velké bloky volně plovoucího ledovcového ledu vystavené v Kodani v roce 2014, v Paříži v roce 2015 a Londýně v roce 2018. Kolemjdoucí se mohli dotknout fragmentů grónského ledovce a byli svědky jeho křehkosti, protože před nimi zmizel. V roce 2019 byl Eliasson jmenován velvyslancem dobré vůle UNDP pro opatření v oblasti klimatu a cíle udržitelného rozvoje.