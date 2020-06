Jeho dílo bývá k vidění spíš v nezávislých galeriích a veřejných prostorech, s oblibou překračuje klasické žánry. Nejspíš i proto nazývá Pasta Oner svou účast na aktuální výstavě na Kampě nazvané Mucha/Oner hříčkou osudu.

Co si pod tím představit?

Nebyl to můj plán. Před měsícem a půl mě oslovil kurátor expozice Karel Srp, co bych řekl na výstavu mých a Muchových děl. Nejdřív bylo hluboké ticho. Prvotní šok. Nakonec jsem se ale osmělil a řekl, že do toho jdu.

Které první společné prvky s Muchou vás napadly?

Přiznám se, že jeho dílo nemám do hloubky nastudované. Poznám ho vždy, i když jeho tvorba není tak jednoznačná. Jak si utvářel styl, jsou tu vidět určité posuny směrem k větší stylizaci, či naopak malbě. Až Karel Srp mi ukázal propojení témat a podobných postupů. Byl jsem z toho až zaskočen.

Předvýběr jste udělal sám?

Ne ne. Jak říkám, hříčka osudu.

To pro vás není typické vydat se do rukou jiným.

Není. S nápady na výstavy přicházím sám a mám i svůj tým, externí a interní. V tom-to případě šlo opravdu o novou a nečekanou zkušenost být vláčen osudem. Naučil jsem se díky tomu, že nemusím a nemůžu všechno ovlivňovat.

Jak se vám s Alfonsem Muchou komunikuje? Líbí se vám jeho dílo?

Jasně. Už proto, že je o něm je známo, že pracoval na komerčních zakázkách, jež jsou dnes prezentovány jako součást jeho díla. V dané době šlo ale o klasickou reklamu. Na parfémy, sušenky, auta. I já je maluju. Jen zkrátka v postmoderní společnosti používám tyhle ikonické produkty jiným způsobem. Pro mě jsou to znaky luxusu či konzumu.

Které z pomyslných rozhovorů mezi obrazy vás na výstavě baví nejvíc?

Mám rád duo obrazů se ženou a dítětem v sekci Výzvy. A moc se mi líbí dva ženské portréty s ornamenty, už proto, že svůj jsem jako jediný maloval na míru výstavě. Pokusil jsem se o prvoplánovou parafrázi Muchova díla. Žena, kruhový ornament a florální motivy.

Nemáte chuť experimentovat takhle i dál?

Když to viděli kolegové, řekli, že bych z toho měl udělat triptych.

To je výzva.

To je. Asi ji vyslyším.

Jaký máte pocit z dnešních českých tvůrců, cítíte se být jejich součástí?

Vytvořil jsem si vlastní rybník. Sleduji dění na české i světové scéně, ale nijak zvlášť se tím netrápím. Nepřísluší mi to hodnotit. Je hodně kvalitních věcí, ale taky spousta děl na slepé koleji. Mně jde o idealizaci postmoderního světa, trošku si to ironizuju. Nic jiného než ironie ostatně ani dnes nezbývá.

Proč myslíte?

Civilizace má evidentně problémy, dosáhla vrcholu a bortí se. Jiní umělci jdou proti mé estetice, vnímají negativní stránky věci, snaží se tvořit v opozitu. To ale není moje téma, s tím nesouzním. Dělám prostě hezký věci.

Zahrál jste si ve filmu Gympl, k jeho pokračování Vejška jste dokonce napsal společně s Tomášem Vorlem i scénář. Tahle práce už vás neláká? Gympl se povedl.

Ne, ne, kdepak! To bylo pro mě celé příliš náročné. Po všech stránkách. Ale je pravda, že mě režisér Tomáš Vorel delší čas ukecává. Zatím odolávám.