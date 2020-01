„Přizváním do soutěže se mi splnil sen. Pečlivě jsem sledovala originál, anglickou verzi Bake Off. A protože žiji v Nizozemsku, začala jsem se dívat i na tu tamní. Pořad na mě dýchá laskavostí, humorem, samozřejmě je v něm i napětí, zda se zdaří práce, nebo ne,“ řekla Mirka van Gils Slavíková, jejíž dortíky ochutnali Daniel Craig, Nelson Mandela, Angela Merkelová či Condoleeza Riceová.

„Cukrařina je profese vyžadující koncentraci, pevnou ruku, perfekcionismus, obrazotvornost, výtvarný talent a vztah k umění, protože je to estetické řemeslo. U soutěžících očekávám přesnost a kreativitu, ale i čis- totu, nápaditost a prezentaci výrobků,“ doplnila porotkyně.

Její kolega Josef Maršálek, který má podobně vysoké požadavky, obdivuje všechny, kteří se do sladkého klání přihlásili. „Věnují tomu svůj čas, zavřeli se s námi do stanu a celému národu a vlastně i sami sobě ukážou, jestli umějí, nebo neumějí péct. Nevím, jestli bych byl schopný toto někdy udělat. Asi spíš ne,“ uvedl Josef Maršálek, který jako šéfcukrář londýnského obchodního domu Harrods pekl třeba pro královnu Alžbětu, Lady Gaga, Karla Lagerfelda, Eltona Johna nebo Baracka Obamu. V Indii pak pro mahárádže nebo filmové hvězdy Bollywoodu.

Od tance k pečení

Oněmi soutěžícími jsou Anička (22 let) ze Železného Brodu, Bára (24 let) z Olomouce, Daniela (32 let) z Prahy, Hana (27 let) z Prahy, Honza (17 let) od Uherského Hradiště, Jenda (27 let) z Červeného Kostelce u Náchoda a nyní žijící v Praze, Josef (39), bydlící nedaleko štěchovické přehrady, Lucie (37 let) z jižních Čech, Marcela (41 let) z Kladna, Pavlína (45 let) z obce u Lázní Bohdaneč, Petra (43 let) z Jihomoravského kraje a Veronika (32 let) od Mohelnice.

Jak si povedou, mohou diváci sledovat počínaje dneš- kem na prvním programu Čes- ké televize, která se stejně jako u StarDance nechala i v pří- padě pořadu Peče celá země inspirovat na britských ostro- vech. Tamní soutěž pro amatérské kuchaře The Great British Bake Off se poprvé vysílala na obrazovkách veřejnoprávní BBC 2 v roce 2010 a rázem si získala obrovskou popularitu. Důkazem je několik ocenění BAFTA pro televizní pořad roku. Licenci na jeho vysílání koupilo více než dvacet zemí od Argentiny přes Francii až po Nový Zéland.